VIDEO: Emotivni Marko Kutlić nakon koncerta u Tvornici: 'Dogodila se čarolija'

Marko Kutlić sinoć je do kraja napunio Tvornicu kulture u Zagrebu i još jednom pokazao zašto je jedan od naših najomiljenijh pop izvođača. Na koncertu koji je trajao skoro tri sata Kutlić je izveo pjesme s oba svoja albuma, a u jednom trenutku pjevao je i na malom stageu usred dvorane, što dosad nismo imali prilike vidjeti u Tvornici. Kao gosti na koncertu su mu se pridružili i Lu Jakelić i Marko Kutlić, te njegov prijatelj Giovanni, s kojim je nastupao na talijanskim ulicama. Posebno je emotivno bilo kada mu se na pozornici pridružio i sin Petar, koji je na koncert došao u pratnji svojih prijatelja iz OŠ Trnsko. Emotivni Marko nam je na kraju koncerta kazao kako se jedva čekao vratiti pred Hrvatsku publiku, ali i da ga nećemo dugo čekati na novi koncert. Pogledajte video:

Intervju s Markom Kutlićem nakon koncerta u Tvornici kulture Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.