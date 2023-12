Vrijeme je za veliko finale: Brankove dame optužit će ga za laži, a Ivan će dobiti neočekivanu podršku

Stiglo je vrijeme za posljednji obračun i otkrivanje tajni u finalu 16. sezone 'Ljubav je na selu'. Nakon prvih priča o farmama, rasprava i neočekivanih zaruka koje su sve šokirale, i preostali farmeri vidjet će priloge o svojim farmama i dobiti priliku da raščiste sve odnose.

Lena će priznati da se nakon iznenadnog odlaska s Antine farme nisu čuli, a Azra će kazati kako Jožef ne pokazuje inicijativnu, no on će je samo jednim potezom pokušati razuvjeriti.

Brankove dame stat će jedna uz drugu pa ga optužiti da laže te otkriti da je ljubavne poruke slao baš svakoj od njih, a on će se probati obraniti od tih napada.

''Kako piše njoj, tako piše meni, kao da kopira iste riječi'', ispričat će Ruža.

Stjepan neće biti posebno rječit, no svima će dati do znanja da bi, da sada može birati, na romantično putovanje poveo posve drugu kandidatkinju.

Za kraj, najmlađi farmer Ivan dobit će neočekivanu podršku od čak dvije tuđe kandidatkinje, a jedna od njih primaknut će svoj stolac do njegovog i tajanstveno poručiti: ''Pa da vidimo kuda ćemo dalje!''

Veliko finale sezone 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u.

Podsjetimo, u sinoćnjoj emisiji okupljene je dame pozdravila voditeljica Anita Martinović te im najavila ulazak prvog farmera, najmlađeg Ivana. Cure su odmah kritizirale njegovu odjevnu kombinaciju, dok se ružičasta košulja svidjela jedino Samanti. ''Veselim se što ću vidjeti i svoje i druge djevojke'', poručio je Ivan koji svojim curama nije ni pružio ruku po dolasku za stol. Idući je stigao farmer Mijo koji je svaku svoju damu počastio prijateljskim zagrljajem.

Katica, koja je na farmi pokazivala najviše interesa za Miju, priznala je kako joj Mijo više nije zabavan jer je našla novu ljubav, čak se i zaručila!

Ksenija je priznala kako je znala da Mijo ima djevojku, a čak im je pokazao i fotografiju, dok se Brankica branila kako ona to nije znala do romantičnog putovanja, te to i dalje smatra prevarom. ''Je li se to skrivalo od mene? Ksenija je stala u njegovu obranu'', Brankica je poručila.

Idući na redu je bio Radoslav, a njegove cure su najavile da će pred svima iznijeti istinu o njemu. Jedino je Amra rekla da joj je na njegovoj farmi bilo odlično.

Ante Munitić stigao je među goste, a Klara je za njega, kao o domaćinu, imala samo riječi hvale. Radoslav je teatralno svoj stolac privukao Antinom stolu jer nije želio sjediti sa svojim curama. ''Naravno da nas se boji'', poručila je Ines, a Suzana ga je nazvala kukavicom.

Idući je stigao Branko, a njegove dame nisu pokazale previše entuzijazma zbog ponovnog susreta. Ruža je priznala da je s njim prekinula svaki kontakt i zamolila ga da joj prestane pisati ljubavne poruke jer je smatrala kako je sve to laž. ''Da sam znao da Riva neće doći, ne bih ni ja došao'', priznao je farmer kad mu je Anita rekla da je Riva bila spriječena u dolasku.

Miroslavove odabranice Perka i Jasmina čekale su njegov dolazak, a farmer je priznao kako se između njega i Gabrijele dogodila ljubav.

''Trenutno živim s Miroslavom i jako je dobro, dinamično'', priznala je Gabi.

Stjepanove dame priznale su da nikakvih ljubavnih iskrica nije bilo, a očekuju da se prijateljstvo nastavi. Šećer na kraju bio je Jožef. ''Bio si dobar farmer i dobar ljubavnik'', poručila mu je Amra. Prvi prilog s farme koji su okupljeni pogledali bio je s Ivanove farme.

Samanta je još jednom ponovila kako nisu kompatibilni i da su ostali samo ''frendovi''. ''Nije mi bila namjera povrijediti te'', Samanta mu je poručila, a Ivan je bio vidno povrijeđen komentarima koje je čuo u prilogu. ''Ja sam čak i sretna što je ona njega preveslala'', Tihana je poručila.

Idući je na redu bio prilog s Mijine farme, a nakon njega farmer je priznao: ''U emisiju sam se došao zabaviti, ja sam već bio započeo prije svega toga nešto s jednom malom... Ali sam htio vidjeti dokle mogu doći s Brankom jer mi se svidjela na prvu. Nema mi biti što žao, ona me odbijala, ta avantura koju sam imao joj je zasmetala''.

''Jako čudno, smetalo joj je što imaš drugu ženu'', Anita je sarkastično komentirala, što je sve nasmijalo. ''I da krene neka veza među nama, ne bih imala povjerenja'', priznala je Brankica. ''Uz motor ide mlađa žena'', dodala je Ruža.

''Mijo je dobar ko kruh, on će učiniti, on je nježan, drag, ali u ovom životu Mijo neće naći nikoga sebi sličnoga'', Ksenija je poručila. ''Volim je i dalje... Nek smo prijatelji'', kazao je Mijo.

Već je na redu bila Radoslavova farma, no ono što je farmer priredio nakon priloga, nitko nije mogao zamisliti ni u najluđem scenariju.

Rade je s buketom u rukama povikao: ''Ja ću vama kazati, to je ta osoba''. Zatim je otišao do Antinog stola i buket predao Victoriji te je poljubio, uz nevjericu i bodrenje ostalih gostiju. Zatim je iz džepa izvadio zaručnički prsten te ga stavio Victoriji na ruku, a pao je i poljubac. ''To je neki dogovor i neka spačka'', bio je uvjeren Ante.

''Ovo je još jedna patološka laž u nizu'', nije bila impresionirana ni Suzana, ''Mislim da je Victoria igračica''. ''Ovo je zadnje iznenađenje u Ljubav je na selu. Dogovorili smo se da to bude ovaj dan... Dogodila se ljubav, idemo svojim putem, našim putem'', Rade je zaključio.

