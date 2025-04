Vikend uz omiljenog Jelenka

Kada je riječ o dječjim filmskim klasicima, favoriti su brojni, ali samo jedan zauzima vrh ljestvice. Dakako, riječ je o “Jelenku”, seriji koja od svog izlaska osvaja generacije djece i mladih. Snimljena 1980., obilježila je djetinjstva na tisuće malih i velikih gledatelja.

Nastala u režiji Obrada Gluščevića prema scenariju Maje Gluščević, serija “Jelenko” kroz priču o spašavanju laneta kojem su lovokradice ubili majku, govori o dječjoj hrabrosti, zgodama i nezgodama, ali i njihovu životu na selu. Osim dirljive priče o lanetu Jelenku, male gledatelje za ekran je prikovao i kriminalistički dio radnje tijekom kojeg djeca pokušavaju razotkriti tko su ti zli lovokradice.

Foto: Klasik

Ono po čemu se “Jelenko” dodatno isticao realističan je prikaz teškog života na selu, bez imalo uljepšavanja. Djeca i mladi su se kroz 13 epizoda suočila i s ozbiljnim temama poput gubitka, pravde i odgovornosti. No sve je to zaokruženo dječjim avanturama ispunjenima toplinom i humorom. Pouke koje je serija promovirala i danas su itekako aktualne, a upravo to je i jedan od razloga zašto je “Jelenko” postao evergrin. Nesebičnost, prijateljstvo, briga i empatija za životinje vrijednosti su koje baš svako dijete treba usvojiti.

Dirljivoj radnji serije doprinijela je i glazba, koju je radio maestralni Arsen Dedić. Time se dodatno pojačala emotivna i dramatična nota priče. A kad je o glumcima riječ, Obrad Gluščević je, uz legende poput Špire Guberine, Zvonka Lepetića, Fabijana Šovagovića i drugih, glavne uloge odlučio dati sasvim nepoznatim glumcima. Tako su glavne dječje uloge odglumila djeca iz Bihaća bez prethodnog glumačkog iskustva, što je dodatno doprinijelo njihovoj autentičnosti i snazi prenošenja emocija.

Foto: Klasik

Zanimljiva je i činjenica da je motiv bijelog jelena, koji se pojavljuje u dječjoj mašti, inspiriran još jednim evergrinom, ovog puta književnim, djelom Vladimira Nazora “Bijeli jelen”. A ako ste se pitali kome je pripala uloga Jelenka medenka, riječ je o jelenu posuđenom iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

Svi oni koji su odrasli uz “Jelenka” uvijek ga povezuju s nostalgijom i sretnim djetinjstvom. Serija je od samog izlaska ostavila neizbrisiv trag u kulturi cijele regije, a sada je idealna prilika da se još jednom prisjetite njezine snažne priče. Od petka do nedjelje, 18. do 20. travnja KLASIK vas vodi na nezaboravnu avanturu u djetinjstvo i poziva na vikend-binge “Jelenka”.