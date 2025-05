VIDEO Željko Bebek predstavlja novi autorski singl i najavljuje veliku turneju kroz 2025. godinu

Jedan od najznačajnijih pop-rock pjevača ovih prostora - Željko Bebek, nastavlja neumorno predstavljati novu autorsku glazbu. Svoju bogatu pjesmaricu upotpunjuje novim singlom i videospotom "Zagrli me", pjesmom koju uz njega potpisuje i njegov sin, Zvone Bebek.

Autor glazbe i koautor teksta je Dušan Bačić, dok su tekst supotpisali Željko Bebek i njegov sin Zvone Bebek, koji potpisuje i aranžman. Produkciju pjesme potpisuje tandem Bebek – otac i sin – čime se nastavlja njihov uspješan kreativni niz, započet s pjesmom "S tobom su godine minute”, a u 2024. godini objavili su i drugi zajednički spot i singl "Ne boj se golubice."

Pjesmu prati i videospot u režiji Dinka Čvorića – Doringa, poznatog po vizualno snažnim i stiliziranim glazbenim videima. Za kameru i montažu također je bio zadužen Doringo, dok su drugu kameru i rasvjetu vodili Igor Bogdanović i produkcija Shortest Path. U glavnim ulogama pojavljuju se talentirani plesači i glumci Laura Batistić i Karlo Tumpić, a za make-up je zaslužna Julia Kršlović.

S novim singlom, koji će premijerno uživo izvesti na ovogodišnjem izdanju CMC Festivala u Vodicama, Željko Bebek najavljuje i veliku koncertnu turneju, s kojom će posjetiti Kanadu, Australiju, Lijepu našu i dio Europe. Novi niz koncerata stiže nakon što je u protekle dvije godine proslavio impresivnih 50 godina karijere, pri čemu su se posebno istaknuli koncerti u prepunoj zagrebačkoj Areni i na rasprodanim splitskim Gripama.

Dinamični karizmatik prepoznatljivog eksplozivnog i hrapavog glasa će zajedno sa svojim pratećim bendom, čiji član je i njegov sin Zvone Bebek, kroz 2025. godinu održati više od 40 koncerata, o čemu ističe: “Nakon što sam u proteklom vremenu proslavio 50 godina karijere, i ove godine me čeka turneja i to diljem svijeta! Moj bend i ja putovat ćemo od Kanade do Australije, kroz Lijepu našu i kroz Europu, imat ćemo više od 40 koncerata – i nadam se da se na nekom od njih vidimo!”

Kroz desetljeća glazbene aktivnosti, Željko Bebek je ostavio neizbrisiv trag na ovim prostorima - njegov je glas obilježio prvih deset godina benda Bijelo Dugme, kada su nastali evergreeni na koje publika nikada nije bila imuna, a njegova samostalna karijera također je ispunjena hitovima koji su ne samo oblikovali glazbenu povijest, već postali neizostavan dio naših života.

Novi singl "Zagrli me" dostupan je u radijskom eteru i na digitalnim glazbenim platformama, u izdanju diskografske kuće Croatia Records.