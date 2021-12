VIDEO Žanamari opet ubrazava puls izborom odjeće: Zavodljivo šetala odjevena samo u badić i čizme do koljena

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (40) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi, pa ne čudi što nosi titulu jedne od najseksepilnijih Hrvatica. To je dokazala i ovaj put kada je objavila novi video u kojem je šetala odjevena samo u badić i čizme do koljena.

Žanamari je zavodljivo hodala po sobi dok je u pozadini svirala pjesma koja je trenutačno hit na društvenom mreži TikTok 'Infinity' Jaymesa Younga.

Video je skupio preko 4000 lajkova, a u komentarima su joj pratitelji pisali da odlično izgleda.

Pjevačica se svojim isklesanim tijelom redovito hvali na društvenim mrežama, a iz objektiva često je njezin suprug Mario Perčić.

Vježbanje ne propušta, a iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi bilo dobro da u tjednu ima dva dana odmora, ona ih ne sluša. Ni period kada su u lockdownu teretane bile zatvorene, nisu spriječile pjevačicu u treniranju, samo ih je tada prilagodila kućnoj varijanti. Treniranje u dvorani sa spravama puno joj je draže pa je jedva je dočekala ponovno otvaranje dvorana kako bi održavala svoju fit formu.

VIDEO Preminula je cro-dance pjevačica Kasandra: "Draga moja mirno mi spavaj"