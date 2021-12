Sjećate li se njega? Nakon prekida s kandidatkinjom iz 'Ljubav je na selu', Dragan traži ljubav u novom showu

U desetoj sezoni showa "Ljubav je na selu" upoznali smo farmera Dragan Ljeljaka iz Velikog Obljaja kod Gline koji se tijekom showa zbližio s Monikom Benković iz Karlovca. Nakon showa često su se družili zajedno i putovali i vladala je idila među njima i iako nisu živjeli zajedno koristili su svaku priliku kako bi se vidjeli. Njihova ljubavna priča ipak nije potrajala i prekinuli su krajem listopada.

Dragan ne odustaje od potrage za ljubavi pa ga tako ponovno možemo vidjeti kako pokušava osvojiti srce fatalne 22-godišnjakinje iz Zadra, Ane Basić u showu 'Pet frajera tjedno' na RTL-ovoj platformi PLAY.

Kako piše RTL, u prvoj epizodi Ani je donio buket ruža za razliku od drugih kandidata i to ju je posebno fasciniralo, priznala je

Ljiljak je, inače, nakon što je prekinuo s Monikom otkrio zašto se to dogodilo.

- Monika i ja smo prekinuli prije nekih mjesec dana. Javila mi je da je našla drugoga i da je sretna. Tužan sam jer sam mislio kako je to to, no očito nije bilo. Mnogo smo toga prošli zajedno, ali život ide dalje. Ponovno sam slobodan - rekao je Dragan.

Njihova ljubavna priča nije uvijek bila idilična i Dragan na početku nije htio brzo ući u vezu s Monikom jer je htio biti sto posto siguran u svoje osjećaje, ali Monika je od početka bila sigurna u svoje osjećaje. U finalnoj epizodi nisu potvrdili svoju vezu. - On je u kontaktu s puno cura koje su bile u showu, tko zna tko mu je zaista cura - rekla je Monika tada, a u samoj završnici ovaj par se na kraju ipak poljubio i tako je počela njihova romansa koja je trajala tri godine. Monika je nakon showa rekla kako joj je ovo iskustvo promijenilo život i da to nije ni slutila kada se prijavljivala, a upoznala je i brojne nove prijatelje i uživala u zajedničkim druženjima.

VIDEO Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine: Oduševila i stajlingom u maloj crnoj haljini dubokog dekoltea