VIDEO 'Začepi! Dosta mi je ovoga!': Viralna reakcija slavnog pjevača s koncerta šokirala obožavatelje

Ono što je trebala biti nostalgična večer ispunjena hitovima brzo se pretvorilo u najviralniji trenutak turneje grupe Simply Red. Tijekom rasprodanog nastupa u londonskoj Wembley Areni, pjevač Mick Hucknall (65) izgubio je živce i prekinuo izvedbu, šokiravši tisuće prisutnih. Prema svjedocima, sve je započelo kada je obožavatelj u prvim redovima neprestano glasno dobacivao tijekom tiših dijelova koncerta. Iako su mnogi to pripisivali euforiji, Hucknallu je prekipjelo. Usred nastupa je stao, upro prstom u muškarca i zaurlao: - Začepi! Dosta mi je ovoga! - nakon čega su se kroz dvoranu prolomili uzdasi, a na trenutak je zavladao potpuni muk.

Pjevač se potom obratio ostatku publike. - Oprostite zbog ovoga, ali ne mogu se koncentrirati. On jako glasno viče. Došli ste čuti mene kako pjevam, a ne njega, uz svo dužno poštovanje - objasnio je Hucknall. Njegova iznenađujuća reakcija podijelila je obožavatelje - jedni su ga branili tvrdeći da izvođač zaslužuje poštovanje, dok su drugi smatrali da je bio nepotrebno agresivan. Snimka incidenta munjevito se proširila društvenim mrežama, posebice na TikToku, pokrenuvši lavinu komentara. Obožavateljica koja je sve snimila pojasnila je situaciju: - Mick je pričao o sljedećoj pjesmi koju će otpjevati, a čovjek u publici vikao je nešto u vezi te pjesme. To je Micka omelo i nije se mogao usredotočiti na ono što je htio ispričati o pjesmi, pa se zato brzo uzrujao - prenosi Daily Star. Dodala je i kako je muškarac samo bio "vrlo uzbuđen". - Bio je u prvom redu i očito je platio dosta novca. Sigurna sam da mu je ovo uništilo večer. Mick je mogao riješiti situaciju s više takta, možda kroz šalu - izjavila je za medije.

Podsjetimo, Pjevač Mick Hucknall svog načina života osamdesetih sjeća kao "dobrog vremena" u svom životu i pamti ga po brojnim vezama s poznatim damama. Hodao je s nizom glumica, sportskih zvijezda i supermodela te tvrdi da je spavao s do tri žene dnevno. The Sun piše kako je bio u vezi s glumicama Catherine Zeta-Jones i Martine McCutcheon, modelom Helenom Christensen, voditeljicom Melanie Sykes i tenisačicom Steffi Graf.

U intervjuu za The Sun Hucknall se prisjetio: “Stalno sam bio na turneji po svijetu i bio solo, bio sam tada playboy, bio sam neženja i dobro sam se zabavljao. Volio sam se dobro provoditi. Vjerojatno ih je bilo tisuću, nisam brojao, ali ako uzmemo period od 25 godina, sasvim je razumno to reći. Nudile su mi se razne prilike i ja sam ih iskoristio, a nekad sam znao spavati i s tri žene u jednom danu.

Proslavio se s Simply Redom prije 38 godina i ne skriva kako je tada živio razuzdano te da je konzumirao heroin i kokain te se često alkoholizirao. Ovaj 65-godišnji pjevač sada živi sasvim drugačijim životom i puno toga se promijenilo otkako je s 47 godina postao tata kćeri Romy, koja danas ima 15 godina. Od 2010. godine u braku je s njezinom mamom Gabriell Wesberry i sasvim se smirio te sada uživa u radu na svom vinogradu i slobodno vrijeme provodi na svom imanju u Irskoj. - Sada sam otac i suprug. I još uvijek se dobro zabavljam, ali na dosta drugačiji način - kazao je glazbenik i dodao kako su divlja vremena i ludi provodi iza njega. - Ti dani su davno prošli. Ne nedostaju mi. Sada sam na mnogo sretnijem mjestu nego što sam ikada bio u životu. - rekao je Mick.