VIDEO Fani Stipković pokazala kako održava nevjerojatnu figuru: Disciplina je najljepši oblik ljubavi prema sebi

Naša proslavljena sportska novinarka Fani Stipković još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najljepših i najzgodnijih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, iz dalekog Rijada u Saudijskoj Arabiji, doslovno je zapalila društvene mreže i podsjetila sve na važnost discipline i brige o sebi. Fani, koja već neko vrijeme živi na Bliskom istoku sa svojim suprugom, legendarnim nogometašem Fernandom Hierrom, i njihovim sinčićem, pokazala je da majčinstvo i besprijekorna tjelesna forma idu ruku pod ruku.

Na kratkom, ali upečatljivom videu, vidimo Fani u punoj snazi tijekom napornog treninga u moderno opremljenoj teretani. Odjevena u pripijeni svijetloplavi sportski komplet, koji se sastojao od topića i kratkih hlačica, istaknula je svoju zavidnu figuru. Njezini mišići bili su savršeno definirani dok je s nevjerojatnom lakoćom izvodila zahtjevnu vježbu s girjom, takozvani "kettlebell swing". Svaki pokret bio je precizan i kontroliran, odražavajući sate i sate predanog rada i truda koje ulaže u svoje tijelo i zdravlje. S kosom svezanom u ležernu punđu i potpunim fokusom na izvedbu, Fani je izgledala poput prave profesionalke, a njezina pojava ostavljala je bez daha.

No, nije samo video ono što je privuklo pažnju njezinih brojnih pratitelja. Fani je uz objavu podijelila i snažnu poruku koja nadilazi puko vježbanje i ulazi u sferu filozofije življenja. "Svaki trening je podsjetnik da je disciplina najljepši oblik ljubavi prema sebi", napisala je na engleskom jeziku, dodajući emotikone sklopljenih ruku i bijelog srca. Ovim riječima nije samo opisala svoj pristup fitnessu, već je ponudila i djelić svoje životne mudrosti koju, kao certificirani životni trener i motivacijski govornik, nesebično dijeli sa svojom publikom. Da bi potaknula interakciju i inspirirala druge, upitala je svoje pratitelje: "Kako vi ostajete dosljedni kada motivacija nestane?".

Ovo pitanje pokrenulo je lavinu komentara i reakcija, a obožavatelji iz cijelog svijeta nisu štedjeli na riječima hvale. "Disciplina!", kratko i jasno je poručio jedan pratitelj, sažimajući bit Fanine poruke. Drugi su se nadovezali s komplimentima na račun njezina izgleda i truda: "Jako naporno radiš i to se vidi, prekrasna si dama", "Samo tako nastavi curo!". Mnogi su se složili s njezinom filozofijom, a jedan od komentara glasio je: "Konzistentnost je ključ!". Bilo je tu i komentara na španjolskom, poput "Hermosa" (Prekrasna), što svjedoči o njezinoj međunarodnoj popularnosti.