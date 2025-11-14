Naši Portali
VIDEO Učiteljica pokazala u čemu predaje djeci, uslijedile žestoke osude: 'Ovo se nosi u klub!'

VL
Autor
Vecernji.hr
14.11.2025.
u 12:34

Jedna je učiteljica iz Sjedinjenih Američkih Država pokrenula lavinu komentara nakon što je na TikToku objavila video svog outfita za posao

Učiteljica Denise iz SAD-a izazvala je pravu buru na internetu kada je na TikToku objavila video u kojem je predstavila svoj "outfit dana" za rad u školi, pitajući pratitelje je li njezina odjevna kombinacija primjerena za nastavu. Video je munjevitom brzinom postao viralan, osobito nakon što je podijeljen na platformi X, gdje je prikupio više od pet milijuna pregleda i potaknuo žestoku raspravu. U spornoj snimci, Denise je nosila crne kožne hlače, krem pulover od kašmira s crnim detaljima i tenisice. Iako njezin outfit objektivno nije bio izazovan niti je otkrivao kožu, materijal hlača bio je dovoljan da pokrene lavinu kritika.

Mnogi korisnici društvenih mreža brzo su osudili njezin modni odabir, tvrdeći da takva odjeća nije prikladna za obrazovnu ustanovu. - To su hlače za klub, ne za školu - glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su bili još oštriji, ističući da prosvjetni radnici imaju posebnu odgovornost. - Učiteljice ne moraju izgledati seksi pred djecom - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: - To bi bio super outfit za izlazak, ali ako se uopće pitaš izgledaš li ‘vruće‘ u učionici, onda je to već neprimjereno - poručio je. Kritičari su uglavnom smatrali da takav stil odvlači pažnju i šalje pogrešnu poruku učenicima.

@thatgirl__peachy What’s your favorite subject ? Mine is reading 👩🏾‍🏫📝📚Have a Marvelous Monday 💚 - Ms.Williams #teacherbae #fyp #fypシ゚viral #teachersoftiktok ♬ original sound - Peachy💕

Ipak, nisu se svi složili s negativnim komentarima. Značajan broj ljudi stao je u obranu učiteljice, tvrdeći da je rasprava potpuno promašena i da u njezinoj odjeći nema apsolutno ničeg spornog. - Djeci je ionako svejedno. Njima si samo teta u ‘kožnim‘ hlačama - duhovito je primijetio jedan komentator, dok su drugi jednostavno izjavili da ne vide u čemu je problem i da je odjeća moderna i pristojna. Ova je situacija ponovno otvorila šire pitanje o granicama prikladnog odijevanja za učitelje i dvostrukim standardima koji se često primjenjuju na žene u profesiji.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
Slučaj učiteljice Denise nije usamljen, što pokazuje da su modni odabiri prosvjetnih radnica sve češće pod lupom javnosti. Još jedna edukatorica, poznata na TikToku kao gospođa Williams, redovito se suočava s kritikama zbog svojih elegantnih, ali i pripijenih kombinacija. U jednom od videa nosila je usku bež suknju i bijelu košulju, što je izazvalo komentare poput: - Škole moraju početi provoditi kodekse odijevanja. Izgledaš sjajno, ali ovo nije vrijeme ni mjesto za to - pisali su joj. Neki su je čak optužili da namjerno namješta kameru kako bi istaknula obline dok piše po ploči.

showbiz Amerika komentari outfit škola učiteljica

LP
ljerka.p2911
13:39 14.11.2025.

Ako dožive neugodnost same su si krive. No nastrane tete se i pale na to da se djeca pale na njih. Like baka Macron

BM
Brkoni_m59_66
13:20 14.11.2025.

Treba pitati one na trgu, kako se ono zovu.. Ili one zabrantelje, drmitelje, koji qac?!

Avatar HajdukLika
HajdukLika
13:03 14.11.2025.

Sasvim u redu.

