VIDEO Supruga Dine Rađe otkrila recept nesvakidašnje salate s avokadom i škampima

Viktorija Rađa, supruga proslavljenog košarkaša Dina Rađe, ponovo je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Poznata Splićanka, koja već dugo uživa reputaciju iznimne kuharice, ovaj put je podijelila pripremu jednog od svojih omiljenih jela. Njezini obožavatelji, naviknuti na maštovite i ukusne recepte, nisu bili razočarani ni ovoga puta.

Naime, na svom Instagramu objavila je video u kojem prikazuje cijeli postupak pripreme jela. Uz veselu poruku: "Teško žabu u vodu, evo me u kuhinji di mi je i misto, di mi je i najdraže", Viktorija je još jednom pokazala svoju strast prema kuhanju. Istaknula je i kako recept nije potreban jer je cijeli postupak jasno prikazan na snimci, pozivajući pratitelje da se usude isprobati ovu kombinaciju. Oduševljeni komentari pratitelja brzo su počeli pristizati. "Većinu toga što ova majstorica zna napraviti sam probala, njamiii, ukusno i zdravo", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi hvalili njezinu kreativnost i stil. "Sve što ti radiš je za prste polizat" i "Želimo još videa iz tvoje kuhinje sa savjetima i ovakvom frizurom", samo su neki od komentara.

Zanimljivo je bila i reakcija jedne obožavateljice koja je uzbuđeno napisala: "E to se čekalo, sad Instagram ima smisla", čime je jasno dala do znanja koliko Viktorijini kulinarski sadržaji podižu atmosferu na društvenim mrežama i koliko su traženi među njezinom publikom. Što se jela tiče, Viktorija je pripremila laganu i hranjivu salatu. Glavni sastojci bili su avokado, rajčice i crveni luk, a savršeni završni dodir dala su repići škampi koje je kratko zapekla na naglo. Sve je začinila s dosta limunovog soka i maslinovog ulja, stvarajući tako pravi primjer zdrave i mediteranske kuhinje.

Ova objava još je jednom dokazala da Viktorija Rađa istinski uživa u dijeljenju svoje ljubavi prema kuhanju i zdravoj prehrani. Njezini pratitelji nestrpljivo iščekuju svaki novi recept, a sudeći po komentarima, sigurno je da će novi videi i kulinarski savjeti iz njezine kuhinje biti dočekani s velikim entuzijazmom.