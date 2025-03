VIDEO Stela Rade svojom interpretacijom Josipe Lisac oduševila gledatelje: 'Trebali smo nju poslati na Eurosong'

Stela Rade spektakularno je otvorila novu sezonu popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato, odnoseći pobjedu već u prvoj epizodi! Mlada glazbenica oduševila je i žiri i gledatelje nevjerojatnom transformacijom u legendarnu Josipu Lisac, izvevši bezvremenski hit "O jednoj mladosti". Njezin moćan vokal, autentična interpretacija i dojmljiva scenska prisutnost donijeli su joj zaslužene ovacije, a Stela je pokazala da će biti ozbiljna konkurencija u nastavku natjecanja. Odmah nakon njenog nastupa zaredali su se i hvalospjevi gledatelja na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

"Kakva odlična interpretacija! Bravo Stela", "Bravo Stela, vrhunska izvedba vrlo teške i zahtjevne pjesme", "Predobro,djevojka divno pjeva,i Josipu otpjevala super", "Ona je moj favorit ove sezone!", "Tu curu trebalo je poslati na Eurosong", samo su neki od komentara.

- Otkad znam za sebe ja nekako eksperimentiram s glazbom, svaki put bi samo čekala da ostanem sama doma, pa bi pojačala muziku, pjevala, isprobavala, stalno je glazba bila oko mene, ja se zapravo nikad nisam do kraja uklopila, bila sam u dvije škole, bila sam u nekom svom svijetu i osjećala sam se kao crna ovca. Samo mi daj slušalice, znali su me i zezati i čudno gledati, ali da, bila sam malo odvojena od svih. S obzirom na to da sam većinu vremena na putu, veselim se svakom trenutku kad dođem kući i mogu biti sa svojima, ispričala je Stela.

Žiri je bio oduševljen onim što su vidjeli i čuli. ''Kao prvo i prvo, ne sjećam se kad sam vidio na ovakav način donjetu nam našu Josipu i fizički i duhovno, pjevački. Na jedan tako lijep nenametljiv način, najjednostavnije bih to rekao, ostao sam paf'', komentirao je Goran Navojec. ''Znači, izašlo je jedno krhko malo stvorenje ovdje na ovu pozornicu, i onda pustilo nešto vau. Karikature nigdje, mislim da će Josipa biti preponosna, savršeno ti hvala'', poručila je Minea Steli.

''Vrlo teška i velika pjesma da se razumijemo, ja nisam tebe danas uopće trebao gledati. Ja sam na momente zatvorio oči, i ono što sam čuo, intonacijski si bila bez greške, bila si točna kao švicarski sat, kupila si me već u prvoj epizodi, hvala ti na ovome, ježili smo se svi'', dodao je Mario Roth. ''Prva epizoda i to tako krene, ti si dušu dala toj pjesmi i hvala ti na tome'', dodao je Enis Bešlagić.