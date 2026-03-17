Ekipa se i večeras odlično zabavila, a Mladen osvojio 71 bod: 'Nije mi se svidjela hrana, ali cijenim trud'

Drugi dan ovotjedne ‘Večere za 5’ obilježila je opuštena atmosfera i egzotični meni vozača Mladena Borkovića, koji je osvojio ukupno 71 bod. Ugostio je Snežanu, Željku, Marjana i Marina te im priredio večer u znaku azijskih okusa, ali i klasičnih palačinki. Večer je započela neobičnim dočekom – umjesto aperitiva, gosti su dobili čaj, uz Mladenovu najavu da je danas jedno detoks druženje i objašnjenje: „Kad je vrućina, najbolje je piti čaj.“ Unatoč početnom iznenađenju, domaćin je ostavio dojam srdačne i opuštene osobe, a Snežana je primijetila: „Dosta je umoran, ali je prijazan i gostoprimljiv i jako nas je lijepo dočekao.“

Za predjelo je pripremio proljetne rolice pod nazivom ‘Slatko kao ljubav - kiselo kao razvod’, uz dodatke iz vlastitog vrta i domaće maslinovo ulje. Gosti su bili zadovoljni: „Divno je izgledalo, baš sam se iznenadila“, rekla je Snežana, dok je Marjan pohvalio: „Maslinovo ulje je top, odlično, baš paše u ovoj kombinaciji.“ Oduševljenje nije krio ni Mladen: „Sve su pojeli, srce mi je na mjestu.“ Glavno jelo ‘Nji-hao’ - piletina s umakom od kamenica i povrćem uz aromatičnu rižu izazvalo je podijeljene reakcije. Željki se nije svidio izgled: „Nije me se baš dojmio izgled glavnog jela, ta kugla riže mi je bila prevelika.“ Snežana je kroz šalu dodala: „Prebirem po toj riži, gleda ona mene, gledam ja nju“, dok je Marjan zaključio: „Svidjelo mi se sve osim riže.“ Ipak, bilo je i pohvala: „Mladen, moram priznati, jako si dobro ovo skuhao, možeš se ženiti!“, poručila je Željka.

Unatoč trudu, porcije su bile prevelike pa gosti nisu sve pojeli. Snežana je iskreno rekla: „Gospodin Mladen se jako potrudio. Za muškarca dobar je posao napravio, ali džabe kad mi nije odgovaralo.“ Mladen je ostao smiren: „Možda nije bilo dobro, možda je bilo skroz drugačije nego što sam ja mislio, ali dobro, bitno da su oni probali nešto novo.“ Za desert je poslužio palačinke uz razne namaze, što je dodatno podiglo raspoloženje - ekipa je čak i zapjevala. Marin je bio oduševljen: „Iako sam očekivao da će biti neka morska riba, a on je otišao na drugi kontinent, moja ocjena za hranu je 10.“

Na kraju, ocjene za hranu bile su šarolike - Marin je dao deset, Željka devet, a Snežana i Marjan po osam bodova. Za atmosferu je dobio po deset bodova od Željke i Marina, devet od Snežane, a Marjan je iznenadio ocjenom sedam: „Sve je bilo super, ali bilo je vidljivo da je Mladen bio baš umoran." Tako se, s osvojenim 71 bodom, Mladen smjestio ispod Željke na ovotjednoj ljestvici.