Najpopularnija i najnagrađivanija talijanska glazbenica prvi put dolazi u Hrvatsku!

Nakon brojnih rasprodanih arena diljem Europe, a na traženje obožavatelja, Laura Pausini danas je najavila nove datume zimskog dijela svoje uspješne svjetske turneje IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Na ovom popisu odabranih gradova našao se i Zagreb u kojem ćemo ju premijerno u Hrvatskoj imati prilike čuti 30.11.2027. Na ovom koncertu nas očekuje izvanredan show, produkcijski zahtjevan, dva i pol sata glazbe sa set listom punom njenih poznatih hitova kao što su “La Solitudine”, “Tra te e il mare”, “Non c’é”, “Strani Amori”, “Simili” i mnogih drugih,

„Raditi sa zvijezdom poput Laure Pausini i njezinim vrhunskim timom uvijek je posebno iskustvo. Nakon sjajnog nastupa u Areni Stožice 2024. koji smo radili, s velikim zadovoljstvom najavljujemo njezin prvi koncert u Zagrebu. Krajem 2027. u Areni Zagreb publiku očekuje nezaboravna večer puna emocija, impresivne produkcije i bezvremenskih hitova, a mi s nestrpljenjem iščekujemo da publika to doživi“ - izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije, koja je organizator koncerta.

IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 započinje u ožujku 2026. u Pamploni u Španjolskoj, nakon čega se nastavlja kroz Latinsku Ameriku i Sjedinjene Američke Države. U jesenskom dijelu slijedi veliki niz spektakularnih koncerata u arenama diljem Italije i ostatka Europe. Turneja će biti zaokružena posebnim, ekskluzivnim događanjima, među kojima se posebno ističe dugo iščekivani koncert u Royal Albert Hallu u Londonu.

Objava novih koncertnih datuma dolazi svega nekoliko dana nakon izlaska albuma YO CANTO 2, novog albuma obrada na španjolskom jeziku. Tijekom karijere surađivala je s brojnim svjetskim glazbenim velikanima, među kojima su Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz i Celine Dion. Među novijim suradnjama ističu se spontani live nastup s Alanis Morissette te duet s Robbijem Williamsom na prvoj službenoj himni FIFA, predstavljenoj na finalu Club World Cup u New Yorku, koja će ujedno pratiti i FIFA World Cup 2026.

Ova globalna pop ikona i kantautorica prodala je više od 75 milijuna albuma diljem svijeta te ostvarila više od 6 milijardi streamova, a smatra se i najslušanijom talijanskom izvođačicom izvan Italije. Prva je i jedina talijanska umjetnica koja je osvojila Grammy Award i dospjela na Billboard Hot 100, što je ostvarila s novom verzijom svog hita “Se fue” u suradnji s portorikanskim umjetnikom Rauwom Alejandrom. Dobitnica je i četiri Latin Grammy nagrade, a Latin Recording Academy proglasila ju je “osobom godine 2023.”, čime je postala prva umjetnica kojoj je to priznanje dodijeljeno, a da joj španjolski nije materinji jezik.

Među brojnim priznanjima nalaze se i Golden Globe Award te nominacije za Emmy Award i Academy Awards, a u povijest se upisala i kao prva umjetnica koja je nastupila na stadionu San Siro i na legendarnom rimskom Circo Massimu. U više od 30 godina karijere održala je koncerte u preko 40 zemalja svijeta. Ulaznice su u prodaji od petka, 20. ožujka 2026. u 11:00 sati na www.eventim.hr Članovi fan kluba moći će svoje ulaznice nabaviti u pretprodaji od četvrtka, 19. ožujka 2026. u 11.00 sati na www.eventim.hr. Fanclub info: www.laura4u.com.