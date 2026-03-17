pet šavova

VIDEO Internetom se širi užasna snimka: Glazbenik je počeo krvariti i napustio pozornicu

17.03.2026.
u 15:22

Objava korisnika pod imenom "@Real_Ames" na društvenoj mreži X detaljno je opisala uznemirujući incident u kojem je country pjevač Riley Green postao žrtva napada obožavatelja. Prema objavi, Green je nastupao u Melbourneu u Australiji, kada ga je iz publike bačen mobitel pogodio ravno u glavu. Unatoč tome što je počeo krvariti iz uha, pjevač je pokazao iznimnu otpornost, tek nakratko prekinuvši nastup prije nego što je nastavio s koncertom. Autor objave oštro je osudio ovaj čin, uspoređujući ga s nekadašnjom koncertnom kulturom i zaključujući s nostalgičnim i pomalo šaljivim pitanjem: "Što se ikad dogodilo s grudnjacima i gaćicama koji su se bacali na izvođače?"

Kao dokaz ozbiljnosti incidenta, uz objavu je priložena i snažna fotografija koju je, čini se, podijelio sam Green. Slika izbliza prikazuje pjevačevo desno uho s otprilike pet svježih, crnih šavova duž hrskavice, uz vidljivu osušenu krv i oteklinu. Preko fotografije stoji i natpis "pet šavova kasnije...", što dodatno naglašava težinu ozljede. Ova vizualna potvrda dala je dodatnu snagu objavi i potaknula komentare o opasnostima s kojima se izvođači danas suočavaju na pozornici, gdje interakcija s publikom ponekad prelazi granice zdravog razuma.

 Jedan se korisnik u potpunosti složio s autorom, ponavljajući nostalgiju za "grudnjacima i gaćicama" i istovremeno hvaleći Greenovu otpornost i smisao za humor. Drugi je podijelio osobnu anegdotu o bacanju upaljača na koncertu grupe Motley Crue prije šesnaest godina, kritizirajući općenito pad standarda ponašanja publike na koncertima. Ovi komentari, iako malobrojni, jasno ukazuju na zajedničku zabrinutost zbog eskalacije neprimjerenog, pa i nasilnog ponašanja na glazbenim događajima.

Incident s Rileyem Greenom, nažalost, nije izoliran slučaj, već dio zabrinjavajućeg trenda u kojem obožavatelji bacaju razne predmete, najčešće mobitele, na izvođače tijekom nastupa. O događaju su izvijestili i brojni svjetski glazbeni mediji, uključujući Billboard, koji je potvrdio detalje napada i činjenicu da je pjevač unatoč svemu nastavio s koncertom. Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile i video snimke koje prikazuju točan trenutak udara, kao i Greenovu brzu reakciju u kojoj je povikao osiguranju da izbaci odgovornu osobu iz publike. Ovakvi incidenti otvaraju ozbiljna pitanja o sigurnosti izvođača te odgovornosti kako organizatora, tako i same publike.

Unatoč neugodnom iskustvu i ozljedi koja je zahtijevala pet šavova, Riley Green je cijelu situaciju podnio iznimno profesionalno i s dozom humora. Njegova odluka da nastavi koncert, a kasnije i sam podijeli fotografije ozljede na društvenim mrežama, pretvorila je potencijalno traumatičan događaj u priču o otpornosti. Time je dodatno učvrstio svoj imidž "čvrstog momka" američke country glazbe, ali i poslao poruku o tome gdje bi trebala biti granica između obožavanja i ugrožavanja sigurnosti onih kojima se divimo.

Australija ozljeda mobitel nastup koncert showbiz

