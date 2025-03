Jana Bubnič Arčanin: 'Inspiraciju možete pronaći na razne načine ako životom idete otvorenih očiju'

Iza Jane Bubnič Arčanin, glavne i glazbene urednice Radio Korza, iznimno je uspješna poslovna godina, ovjenčana brojnim nagradama. Jedina za koju još ne zna hoće li je dobiti jest Večernjakova ruža, za koju je nominirana u kategoriji Radijska osoba godine. No i sama nominacija za nju je, kaže, veliko priznanje.

Vaša karijera u medijima traje gotovo 30 godina. Što vas je kao magistru ekonomije privuklo radiju i što vas motivira da i dalje ostanete u ovoj profesiji?

Radio je vrlo atraktivan medij. Dinamičan je, kreativan, inovativan, ima niz uloga, pogotovo onu lokalnog karaktera. Obrazuje, usmjerava, informira. Radio je najbrži medij, a krasi ga i pouzdanost. To su neki od razloga koji su me privukli ovoj profesiji. Ono što me i dalje drži uz taj medij jest ljubav velika, jer mnogi koji upoznaju radio kao medij, postanu na neki način ovisni. Zasigurno, činjenica kako je svaki dan drugačiji, jer svako jutro krećemo iz početka, a to pridonosi toj motivirajućoj, pozitivnoj energiji i fluidnosti.

Kao glavna urednica i glazbena urednica Radio Korza, kako balansirate između uredničkih obveza i ljubavi prema glazbi? Postoji li određeni glazbeni žanr koji preferirate?

Rekla bih – lako. Opet dolazimo do toga da, kada nešto voliš i ako si tome predan, nema problema. Naravno, posao ne bi bio dobro odrađen da nema mojih kolega, kojima sam neizmjerno zahvalna na međusobnom pomaganju i razumijevanju. Baš smo pravi tim. Inače, glazba je bazni dio radija kao medija, pogotovo našeg Radio Korza. Uživam radeći kao glazbena urednica radija koji uspješno odolijeva trenutačnim trendovima i svira samo “kvalitetu”. Iako su ukusi različiti, ipak se nadam kako znamo što kvalitetna glazba jest i što ona predstavlja. Nekako mi najviše leži soul, funk, blues, indie glazba, brit-pop, starijeg i novijeg datuma.

Iza vas je uspješna poslovna godina – dva Zlatna mikrofona, Udruga PaRiter proglasila vas je novinarkom godine na lokalnoj razini, a za svoj ste zapaženi rad nominirani i za Večernjakovu ružu za 2024. Što vam znače ta priznanja?

Valjda kad u životu odustanete od nekih očekivanja, tek tada se dogode. Bavljenje ovim poslom, pogotovo ako je lokalnog karaktera, doista ne uključuje česte nagrade i ne znam kakva priznanja i doprinose. Stoga je moje iznenađenje bilo ogromno, osjećaji su neopisivi, od poniznosti do zahvalnosti. I kad pomisliš, ‘ajde konačno, dogodila mi se i ta 2024. koju poslovno nazivam “mojom godinom” te držiš da je to – to, potom se odmah na početku 2025. godine nadoveže i nevjerojatna nominacija za Večernjakovu ružu... Mojoj sreći nije bilo kraja. Nagrađena sam već i samom nominacijom za Večernjakovu ružu.

Projekt “Moje mjesto pod suncem” osvojio je nagradu za najbolju radijsku akciju. Možete li nam reći više o njemu i njegovu utjecaju na zajednicu?

Tri mjeseca uređivala sam i vodila emisiju posvećenu projektu “Moje mjesto pod suncem”, uz pomoć kolega, u akciji “Pet po pet i mijenjamo njihov svijet” te smo, svi koji su sudjelovali u njoj, uspjeli skupiti više od 50.000 eura. “Moje mjesto pod suncem” projekt je socijalnog uključivanja koji je namijenjen djeci i roditeljima iz obitelji koje žive u lošijim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Hvala svima koji su pomogli potrebitoj djeci.

Vaša emisija “ReAnimator” često se bavi humanitarnim temama i socijalnim pitanjima. Što vas inspirira da se fokusirate na ove teme i kako odabirete priče koje ćete predstaviti slušateljima?

Radeći tu emisiju, shvatila sam da najviše pridonosimo ako obrađujemo teme u kojima pomažemo kao radio, kako pojedincima, tako i raznim udrugama. To je naša zadaća. I to je možda i najveća uloga radija. Mijenjati svijet nabolje. Emisija ReAnimator jedna je od najslušanijih emisija na našem radiju, a bavili smo se u emisiji temama koje su od velike važnosti za potrebite i marginalizirane skupine u društvu. Radio Korzo, unatoč trendovima, nije postao samo puštač glazbe, iako ona dominira. To ne znači da su naši slušatelji zakinuti za informacije. Dobivaju ih, iz svih životnih polja, samo na kratak i jasan način. Također, uloga je radija kao medija da sudjelujemo u vašim životima, na dobar i nenametljiv način. Kad je riječ o inspiraciji, možete je pronaći na razne načine. I to nije problem ako životom ideš otvorenih očiju. I ušiju, posebice kad je radio u pitanju.

Svojim radom često promovirate inicijative poput SLON telefona za mentalno zdravlje i akcija za oboljele od karcinoma dojke. Kako vidite ulogu medija u podizanju svijesti o ovakvim temama?

Uloga medija vrlo je bitna, upravo u tom podizanju svijesti među ljudima, koji nikad, kao dosad, nisu bili otuđeniji, ali i u senzibilizaciji razne problematike. Govorimo o nasilju nad ženama, djecom, o problemima beskućništva, o volonterima, darivateljima krvi, ljudima koji su se nenadano našli u nekom problemu... Najavit ću vam i serijal ReAnimatora koji uskoro kreće s realizacijom. Po istom principu planiramo tri mjeseca informirati i senzibilizirati javnost o Udruzi Nada – udruzi žena operiranih od raka dojke. I sama sam prošla ovu bolest te znam koliko je važno da u određenom trenutku, kada se doista nalaziš na samom dnu svjestan neizvjesne budućnosti, dobiješ informaciju, razumijevanje, podršku od ljudi koji prolaze ili su prolazili upravo ono što je tebi bio, nažalost, centar života. Borba i na kraju, naravno, pobjeda. Mislim da će biti zanimljivo i nekako se nadam da ćemo opet uspjeti motivirati ljude da pomognu i doniraju Udruzi Nada iznos jedne kave. A možda i više.

Što za vas predstavlja nominacija za Večernjakovu ružu i kako gledate na konkurenciju u kategoriji u kojoj ste nominirani?

Nominacija je kruna mog rada, a kolege su iznimno talentirani zaljubljenici u radio. Biti s njima u ovoj kategoriji smatram svojim velikim uspjehom.

S kim dolazite na dodjelu Ruža 11. travnja u HNK?

S obitelji. Velika su mi podrška. I uža i šira obitelj. Kao i moji prijatelji, kolege, poznanici... Hvala svima na glasanju! I hvala još jednom Večernjem listu što me je nominirao.

