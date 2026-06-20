Poznata voditeljica (57) blista nakon razvoda: Objavila fotke na kojima je u badiću i pokazala nevjerojatnu figuru

Tess Daly pokazala je rezultate svog radnog posjeta Grčkoj, pozirajući u nizu oskudnih kupaćih kostima za novu kampanju svog brenda Naia Beach. Bivša voditeljica showa 'Strictly Come Dancing', 57-godišnja Tess, potpuno se posvetila poslu nakon razvoda od supruga Vernona Kaya. Pozirajući u upečatljivom cvjetnom kupaćem kostimu i bijelom bikiniju, Tess je podijelila najnovije fotografije iz ljetne kolekcije dok je uživala na grčkom suncu.

Također je dala uvid u elegantne modne dodatke brenda, pozirajući u prozirnom bijelom kombinezonu. U zajedničkoj izjavi na Instagramu, Vernon i Tess objavili su da su se odlučili razići, naglasivši kako će i dalje gajiti 'pažnju i poštovanje' jedno prema drugome. No, od objave prekida, par je pokazao da su ostali u prijateljskim odnosima, a prošlog su mjeseca čak viđeni zajedno na festivalu Pub In The Park. Čini se da će Tess i Vernon, koji imaju dvije kćeri, 21-godišnju Phoebe i 16-godišnju Amber, zadržati korektan odnos i pri podjeli zajedničkog bogatstva procijenjenog na 6 milijuna funti, kao i nekretnina te poslovnih udjela. S obzirom na to da su oboje godinama ostvarivali visoke prihode na BBC-ju, izvori tvrde da su šanse za sukob oko novca minimalne, što proces čini relativno bezbolnim.

''Vernon i Tess su pametno ulagali u zajedničke, ali i samostalne projekte', otkrio je izvor blizak paru. 'Oboje imaju visoke prihode, pa se neće morati boriti za zajedničku imovinu jer su i pojedinačno situirani. Iz ovog razvoda izaći će bez financijskih gubitaka, što je prava rijetkost u svijetu slavnih.'' Procjenjuje se da Vernon zarađuje oko 395.000 funti na Radio 2, gdje je jedan od najplaćenijih voditelja nakon što je 2023. preuzeo prestižni termin od veterana Kena Brucea. Tess je pak zarađivala oko 400.000 funti godišnje kao suvoditeljica 'Strictly Come Dancinga', uloge koju je napustila prošlog prosinca nakon 21 godine. Bivša manekenka prihode dopunjuje reklamiranjem kozmetičkih proizvoda te vlastitim brendom kupaćih kostima Naia Beach. U središtu njihova bogatstva je kuća s pet spavaćih soba u Buckinghamshireu, vrijedna oko 3 milijuna funti, koju su kupili prije 22 godine za 1,18 milijuna funti. Vernon je o razvodu progovorio u svojoj emisiji na BBC Radio 2, zahvalivši slušateljima na podršci: ''U ime Tess i sebe, hvala vam na svim lijepim željama, to nam puno znači.''

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Navodno su objavu o razvodu na Instagramu podijelili uz čašu šampanjca, a Mirror piše kako par 'zadržava razinu' u cijelom procesu. Par i dalje živi u istoj kući u Beaconsfieldu. ''Nakon objave izjave, nazdravili su jedno drugome i svojoj budućnosti. Žele si samo najbolje, nije bilo velike svađe, već su se jednostavno s vremenom udaljili'', dodao je izvor. Par je počeo hodati 2001. godine, a Vernon ju je zaprosio već sljedeće godine na Božić.

*uz pomoć AI-a