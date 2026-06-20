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sreća u obitelji

Najpoznatija loto djevojka s ovih prostora postaje baka! S 23 godine starijim muškarcem kći joj čeka dijete

Foto: Instagram/Wanda Nara
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 09:00

Vijest je odjeknula medijima nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja otkriva da je Teodora u poodmakloj trudnoći.

Teodora Kunić, kći televizijske voditeljice Suzane Mančić, poznate i kao nekadašnja loto djevojka te Playboyeva zečica, očekuje svoje prvo dijete, piše srpski Blic. Vijest je odjeknula medijima nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja otkriva da je Teodora u poodmakloj trudnoći. Fotografiju je na Instagramu objavio njihov kum, a nastala je tijekom obiteljskog i prijateljskog ručka u restoranu. Za tu je prigodu Teodora odabrala elegantnu, lepršavu haljinu u krem nijansi, otvorenih ramena, koja je dodatno istaknula njezin trudnički trbuh i sjaj. Teodora je prošle jeseni izgovorila sudbonosno “da” brigadnom generalu Miroslavu Talijanu. Njihova je veza od samog početka privlačila pozornost javnosti, ponajprije zbog razlike u godinama od 23 godine, ali i činjenice da njezin suprug iza sebe ima dva braka i petero djece. Unatoč brojnim komentarima i medijskoj pažnji, par je otvoreno pokazivao bliskost i zadovoljstvo, a sada njihovu sreću dodatno upotpunjuje vijest o prinovi.

Njezina majka, Suzana Mančić, ranije je javno komentirala odnos kćeri i zeta, istaknuvši da joj razlika u godinama ne predstavlja problem. “Da je ona starija od njega, ni to se svima ne bi svidjelo. Smatram da muškarac treba biti stariji od žene i nemam ništa protiv te razlike. Njezin suprug je vrlo zgodan muškarac koji vodi računa o sebi”, izjavila je tada za srpske medije. Prisjetila se i svadbenog slavlja, naglasivši da je sve proteklo točno onako kako je Teodora željela. “Bilo je to intimnije vjenčanje s oko osamdeset najbližih gostiju, a atmosfera je bila iznimno lijepa. Pjevali su mladenka, njezin otac Nebojša Kunić i Biljana Jevtić”, ispričala je Mančić.

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Teodora Kunić je već ranije bila u braku. Prije nekoliko godina udala se u Las Vegasu za američkog milijunaša, koji je bio znatno stariji od nje, no taj brak nije dugo potrajao. Sada, čini se, ulazi u novo i mirnije životno razdoblje, a dolazak djeteta zaokružuje novo poglavlje u njezinu privatnom životu.

Foto: Instagram

Ključne riječi
Teodora Kunić trudnoća kći Suzana Mančić showbiz

Komentara 1

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TI
TitoTifusar
10:05 20.06.2026.

S "ovih" prostora?! Meni bi moja učiteljica iz nižih razreda osnovne za ovo opalila asa zbog kojeg bi iša na popravni do današnjeg dana

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tatjana jurić:

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