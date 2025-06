VIDEO Poznati pjevač zgrozio javnost ponašanjem na pozornici: 'Je li ovo koncert ili seks show?!'

Američki pjevač Chris Brown (36) svojom je aktualnom turnejom "Breezy Bowl XX" ponovno uspio šokirati javnost, no ovoga puta ne zbog glazbe, već zbog kontroverznog ponašanja na pozornici. Tijekom izvođenja pjesme "Take You Down", Brown ima ritual pozivanja obožavateljica iz publike na scenu. Snimke koje su preplavile društvene mreže, nastale na koncertima u njemačkom Hamburgu i britanskom Manchesteru, prikazuju scene koje su mnogi opisali kao krajnje neprimjerene i uznemirujuće. Pjevač na crvenom baršunastom kauču izvodi izrazito senzualan ples u krilu odabrane djevojke, trlja se o nju, grli je i ljubi u usta, pretvarajući koncertni nastup u prizor koji više nalikuje privatnom seksualnom showu nego glazbenom spektaklu.

Reakcije na društvenim mrežama, posebice na platformi X, bile su eksplozivne i gotovo jednoglasno osuđujuće. - Je li ovo koncert ili seks show? Djeca idu na njegove nastupe. Svi koncerti Chrisa Browna trebali bi od sada biti 18+ - napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili još oštriji: - "Nikad neću razumjeti zašto itko pruža pažnju ovom trulom kretenu", "On je samo nasilni kreten i ništa više" - pisali su. Mnogi su izrazili nelagodu i zabrinutost, a jedna je korisnica zapitala: - Ako kažem da je ovo agresija, jesam li previše 'woke'? Stvarno se osjećam čudno. Zbog eksplicitnosti sadržaja, pokrenuta je i ozbiljna rasprava o uvođenju dobne granice za njegove koncerte, jer se smatra da takav sadržaj može ugroziti osjećaj sigurnosti posjetiteljica.

FINALLY someone has touched him, she so REAL for this 🤭 pic.twitter.com/Vxp88tXB64 — 𝖍𝖊𝖑𝖔 (@hwloiza) June 15, 2025

Is this a sex show or a concert plus kids go to his show @Ticketmaster you need to make all Chris brown shows 18 plus from now on — HighStreetRichBoy (@HighStreetRichB) June 16, 2025

Kontroverza je dodatno potaknula raspravu o dvostrukim standardima u glazbenoj industriji. Korisnici društvenih mreža povukli su paralelu između Browna, koji unatoč svemu puni arene, i pop zvijezde Sabrine Carpenter, koja se našla na meti kritika zbog provokativnog omota svog nadolazećeg albuma. - U svijetu gdje Sabrinu Carpenter kritiziraju zbog izražavanja svoje seksualnosti, Chris Brown rasprodaje turneju na kojoj se nasilnik trlja o žene na bini. Nema nade za žene - jedan je od komentara.

Ogorčenje publike nije potaknuto samo ovim incidentom, već i Brownovom dugom i mračnom povijesti nasilničkog ponašanja i pravnih problema. Javnost nije zaboravila brutalni fizički napad na pjevačicu Rihannu 2009. godine, koji je postao sinonim za njegovo ime. No, popis incidenata tu ne staje. Brown je bio optužen za silovanje, suočavao se s tužbama za teške tjelesne ozljede, a nedavno je uhićen u Londonu zbog navodnog napada bocom u noćnom klubu, nakon čega je pušten uz jamčevinu. Da stvar bude gora, na koncertu u Manchesteru, gradu u kojem je nedavno uhićen, cinično se "zahvalio zatvoru" na gostoprimstvu.