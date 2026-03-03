Stanković najavio temu nove emisije: 'Danas je najvažniji odgoj'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je najavio novu tremu. "Djeca danas u mobitelu imaju svo znanje ovog svijeta. Danas je najvažniji odgoj i kako ih naučiti da nešto stvaraju i oblikuju. Treba im nekako prenijeti strast. Uloga "seoskog" učitelja važnija je nego ikad." To su riječi našeg nedjeljnog gosta. Radujemo se razgovoru!, napisao je Stanković i dobio puno likeova i komentara.

- Super,još kad bi na početku ili na kraju emisije pustili isječak filma Vlak u snijegu, s poznatom Arsenovom pjesmom......Nažalost, Vaše predivne emisije gledamo isključivo mi roditelji iliti mi iz prošlog stoljeća.....Zadnju vašu emisiju sam pojačala do daske,al nisam izazvala reakciju kod djece, poručila mu je jedna gledateljica.

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.

Posebno su potresna bila svjedočanstva o nerazumijevanju sustava. Jedna je žena opisala svoje iskustvo otprije nekoliko godina: – Nisam ga na vrijeme prepoznala. Odveli su me na psihijatriju i ‘zločesta’ doktorica mi je dala hrpu lijekova i rekla doslovno da sam razmažena supruga s puno obveza. Godine izgaranja dovele su do toga da sam oboljela od multiple skleroze – podijelila je svoje muke.

Ima i onih koji su se izvukli: – Tempo života sve nas je doveo do ovog sindroma. Liječnici nas kljukaju lijekovima koji više štete nego pomažu, a najbolji lijek je odmor i stati na loptu. Preopterećenost poslom i obavezama izvan njega čovjeka dovede do sloma i beznađa. Još uvijek se oporavljam od sindroma i zahvalna sam Bogu što sam našla snagu u vjeri da pomognem sebi i okrenem život naglavačke stavljajući sebe na prvo mjesto – kaže gledateljica. Mnogi su se složili s osjećajem nemoći, a jedan od komentatora dao slikoviti opis: – Poznato sve. Umireš sto puta dnevno, a moraš živjeti i raditi! Pakleno – sažeo je bit problema.