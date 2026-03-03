Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDJELJOM U 2

Stanković najavio temu nove emisije: 'Danas je najvažniji odgoj'

Beograd: Aleksandar Stanković predstavio je svoju novu knjigu "F 32" u Knjižari Delfi SKC
Foto: R.Z.
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 14:35

Djeci treba nekako prenijeti strast. Uloga "seoskog" učitelja važnija je nego ikad." To su riječi našeg nedjeljnog gosta. Radujemo se razgovoru!, napisao je Stanković i dobio puno likeova i komentara.

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je najavio novu tremu. "Djeca danas u mobitelu imaju svo znanje ovog svijeta. Danas je najvažniji odgoj i kako ih naučiti da nešto stvaraju i oblikuju. Treba im nekako prenijeti strast. Uloga "seoskog" učitelja važnija je nego ikad." To su riječi našeg nedjeljnog gosta. Radujemo se razgovoru!, napisao je Stanković i dobio puno likeova i komentara. 

- Super,još kad bi na početku ili na kraju emisije pustili isječak filma Vlak u snijegu, s poznatom Arsenovom pjesmom......Nažalost, Vaše predivne emisije gledamo isključivo mi roditelji iliti mi iz prošlog stoljeća.....Zadnju vašu emisiju sam pojačala do daske,al nisam izazvala reakciju kod djece, poručila mu je jedna gledateljica. 

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.
Posebno su potresna bila svjedočanstva o nerazumijevanju sustava. Jedna je žena opisala svoje iskustvo otprije nekoliko godina: – Nisam ga na vrijeme prepoznala. Odveli su me na psihijatriju i ‘zločesta’ doktorica mi je dala hrpu lijekova i rekla doslovno da sam razmažena supruga s puno obveza. Godine izgaranja dovele su do toga da sam oboljela od multiple skleroze – podijelila je svoje muke. 

Ima i onih koji su se izvukli: – Tempo života sve nas je doveo do ovog sindroma. Liječnici nas kljukaju lijekovima koji više štete nego pomažu, a najbolji lijek je odmor i stati na loptu. Preopterećenost poslom i obavezama izvan njega čovjeka dovede do sloma i beznađa. Još uvijek se oporavljam od sindroma i zahvalna sam Bogu što sam našla snagu u vjeri da pomognem sebi i okrenem život naglavačke stavljajući sebe na prvo mjesto – kaže gledateljica. Mnogi su se složili s osjećajem nemoći, a jedan od komentatora dao slikoviti opis: – Poznato sve. Umireš sto puta dnevno, a moraš živjeti i raditi! Pakleno – sažeo je bit problema.

Kako Hrvatska stoji na kladionicama? Evo kojoj zemlji se predviđa pobjeda
Ključne riječi
showbiz Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

traje proces liječenja

Slavni glumac otkrio tešku dijagnozu: 'Ispričavam se ako je ovo šok, bio je i meni. Ne tražim suosjećanje ni savjete'

Bruce Campbell je poručio kako će posao morati pasti u drugi plan dok traje proces liječenja. Glumac se proslavio ulogom Asha Williamsa u filmu Sama Raimija “The Evil Dead” 1981. godine, nakon čega se vratio i u nastavku “Evil Dead II”. Campbell je također izvršni producent nadolazećeg filma “Evil Dead Burn”, koji u kina stiže u lipnju

Demi Moore - Supstanca
Video sadržaj
NOVA POŠAST

Šokantno izdanje Demi Moore pokrenulo lavinu: 'Izgleda kao izvanzemaljac, cijeli Hollywood je na Ozempicu'

Nagli gubitak tjelesne mase, međutim, često dovodi do onoga što stručnjaci nazivaju "Ozempic face", odnosno gubitka masnih jastučića u licu, što rezultira opuštenom kožom, naglašenim borama i iscrpljenim, starijim izgledom. Ironično, mnogi su primijetili paralelu s njezinim posljednjim, hvaljenim filmom "The Substance" (2024.), u kojem njezin lik koristi misterioznu supstanciju kako bi povratio mladost i ljepotu

2
ROBERT DUVALL

Gluma bez patosa, život bez skandala: Od sporednih je uloga stvorio mitologiju, a od šutnje kreirao stil

Njegov otac koji je cijeli život proveo u američkoj mornarici očekivao je da će sin poći njegovim stopama. No, nakon diplome u Principia Collegeu, gdje je studirao dramu, Robert je dvije godine služio u američkoj vojsci nakon Korejskog rata, a onda preselio u New York i svoju glumačku obuku nastavio u Neighborhood Playhouse School of Theatre, pod mentorstvom slavnog Sanforda Meisnera.

Star unveiling ceremony of Def Leppard on the Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Video sadržaj
4
SLAVI 64. ROĐENDAN

Slavni roker operacijom je jedva spasio karijeru, a najveća podrška mu je supruga s kojim se tajno vjenčao

Posljednje desetljeće donijelo je Bon Joviju jedan od najvećih izazova u karijeri. Problemi s glasnicama kulminirali su 2022. godine, kada se podvrgnuo rijetkoj i zahtjevnoj operaciji medijalizacije glasnica kako bi spasio svoj glas. Jedna glasnica mu je, naime, atrofirala, a dugotrajan i mukotrpan proces oporavka zabilježen je u potresnoj dokumentarnoj seriji Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story iz 2024. godine

Petra Ecclestone
Video sadržaj
14
NAJSTRAŠNIJA NOĆ

VIDEO Kći najbogatije Hrvatice pobjegla u Dubai pa proživjela užas: 'Bilo je zastrašujuće, djecu grlimo jače'

Ova nagla promjena mirne svakodnevice u regionalnu krizu šokirala je Petru, koja je u videu dodatno objasnila kako je najteži dio bio tješiti preplašenu djecu bez mogućnosti da im pruži sve odgovore. "Pokušavate zaštititi svoju djecu i uvjeriti ih da će sve biti u redu, ali kao majka ni sami nemate sve odgovore. Bilo je užasno", iskreno je priznala

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!