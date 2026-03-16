Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
S PODSMJEHOM

Drama na Oscarima! Slavni voditelj ponizio Melanijin dokumentarac, a nije ostao dužan ni Donaldu Trumpu

98th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
16.03.2026.
u 10:50

Kimmel je otvoreno ponizio Melaniju Trump i njezina supruga, američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Slavni voditelj Jimmy Kimmel na sinoćnjoj dodjeli Academy Awards, Oscars iskoristio je priliku da se našali na račun Melanije Trump i njezina dokumentarnog filma Melania, objavljenog u siječnju ove godine. Dok je najavljivao nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na dodjeli Oscara, Kimmel je aludirao na uradak bivše prve dame, piše Unilad. "Postoje i dokumentarci u kojima samo hodate po Bijeloj kući i isprobavate cipele", našalio se Kimmel, a zatim dodao: "Uh, bit će ljut što mu žena nije nominirana za ovo.“ Kimmelove šale odnosile su se na Amazonov dokumentarni film koji prati prvu damu tijekom 2025. godine i njezine pripreme za povratak u Bijelu kuću nakon pobjede njezina supruga, Donalda Trumpa, na predsjedničkim izborima 2024. godine.

"Film 'Melania' prati povratak gospođe Trump na jednu od najmoćnijih pozicija na svijetu, uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih prizora", stoji u opisu filma. Amazon je, prema navodima medija, za ekskluzivni pristup platio 40 milijuna dolara. Ipak, Melania Trump ranije je izjavila da projekt nije realiziran isključivo zbog novca. "Jako sam ponosna na film. Ljudima će se možda svidjeti, a možda i neće – to je njihov izbor“, rekla je u intervjuu za CNN. "Postigli smo ono što smo htjeli. Za mene je to već uspjeh. Vrlo sam ponosna na ono što smo napravili."

FOTO Sjećate li se ove prekvarcane Hrvatice? Stalno su joj ispadale grudi iz majice, a nerijetko se i fotkala gola
98th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
1/28

Tijekom ceremonije Kimmel se osvrnuo i na predsjednika Trumpa te na televizijsku kuću CBS u šali o slobodi govora. "Prava je hrabrost ispričati priču zbog koje biste mogli biti ubijeni. Kao što znate, postoje zemlje čiji vođe ne podržavaju slobodu govora. Nisam u poziciji reći koje su to točno. Recimo samo North Korea i CBS", rekao je voditelj. Podsjetimo, Kimmel je prošle godine privremeno bio skinut s programa televizijske mreže ABC nakon komentara o atentatu na Charlie Kirk.

Ključne riječi
Oskari Oscars Jimmy Kimmel showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

95th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood
Video sadržaj
Komentar

Nada Mirković: Jesam li jedina razočarana Oscarima i filmom koji nudi bijeg u psihodelične metaverzume?

Film "Sve u isto vrijeme", u kojem glavna junakinja u jednom trenutku baci u lice svom strogom, autoritarnom kineskom ocu da joj je ubio Radost, koju ona sad mora tražiti po različitim paralelnim svjetovima u koje se prebacuje, kao što već znate, osvojio je svih šest najvažnijih Oscara: za najbolji film, za režiju, za najbolji originalni scenarij, za najbolju glavnu i sporednu žensku ulogu te najbolju sporednu mušku ulogu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!