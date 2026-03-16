Drama na Oscarima! Slavni voditelj ponizio Melanijin dokumentarac, a nije ostao dužan ni Donaldu Trumpu

Slavni voditelj Jimmy Kimmel na sinoćnjoj dodjeli Academy Awards, Oscars iskoristio je priliku da se našali na račun Melanije Trump i njezina dokumentarnog filma Melania, objavljenog u siječnju ove godine. Dok je najavljivao nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na dodjeli Oscara, Kimmel je aludirao na uradak bivše prve dame, piše Unilad. "Postoje i dokumentarci u kojima samo hodate po Bijeloj kući i isprobavate cipele", našalio se Kimmel, a zatim dodao: "Uh, bit će ljut što mu žena nije nominirana za ovo.“ Kimmelove šale odnosile su se na Amazonov dokumentarni film koji prati prvu damu tijekom 2025. godine i njezine pripreme za povratak u Bijelu kuću nakon pobjede njezina supruga, Donalda Trumpa, na predsjedničkim izborima 2024. godine.

"Film 'Melania' prati povratak gospođe Trump na jednu od najmoćnijih pozicija na svijetu, uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih prizora", stoji u opisu filma. Amazon je, prema navodima medija, za ekskluzivni pristup platio 40 milijuna dolara. Ipak, Melania Trump ranije je izjavila da projekt nije realiziran isključivo zbog novca. "Jako sam ponosna na film. Ljudima će se možda svidjeti, a možda i neće – to je njihov izbor“, rekla je u intervjuu za CNN. "Postigli smo ono što smo htjeli. Za mene je to već uspjeh. Vrlo sam ponosna na ono što smo napravili."

Tijekom ceremonije Kimmel se osvrnuo i na predsjednika Trumpa te na televizijsku kuću CBS u šali o slobodi govora. "Prava je hrabrost ispričati priču zbog koje biste mogli biti ubijeni. Kao što znate, postoje zemlje čiji vođe ne podržavaju slobodu govora. Nisam u poziciji reći koje su to točno. Recimo samo North Korea i CBS", rekao je voditelj. Podsjetimo, Kimmel je prošle godine privremeno bio skinut s programa televizijske mreže ABC nakon komentara o atentatu na Charlie Kirk.