TUŽNA SUDBINA

Potresna priča glumca (28) koji umire od neizlječive bolesti: 'Želim samo da me moja 1,5-godišnja kći zapamti'

Zvijezda BBC-jeve serije "Hope Street", Finnian Garbutt, podijelio je s javnošću tužnu vijest da ulazi u posljednju fazu života, a najveća podrška su mu supruga Louise Agnew i njihova jednoipolgodišnja kći Saoirse, koja je postala središte njegova svijeta i glavni motiv za borbu

Finnian Garbutt, 28-godišnji glumac iz Sjeverne Irske, suočava se s najtežom životnom bitkom. Početkom ožujka objavio je da je njegov rak kože, melanom, ušao u terminalnu, četvrtu fazu. - Nažalost, snimke su pokazale da je rak brzo napredovao u mom tijelu i sada ulazim u posljednju fazu života - napisao je u potresnoj objavi na Instagramu, prenosi BBC. Posljednjih mjeseci trpi nesnosne bolove, a najveća podrška su mu supruga Louise Agnew i njihova jednoipolgodišnja kći Saoirse, koja je postala središte njegova svijeta i glavni motiv za borbu.

Njegova najveća motivacija i pokretačka snaga je kći Saoirse. Srceparajuća je njegova želja da poživi dovoljno dugo da ga se ona može sjećati. - Kad sam dobio dijagnozu i znali smo da čekamo Saoirse, moja je želja bila doživjeti trenutak da me se može sjećati. Trenutno mi je najbolja prijateljica. Ne zove me tata nego ‘Dagin’, trči za mnom i grli me. Znam da me sada poznaje, ali kad umrem, neće imati ta sjećanja na mene, i to je jako teško - ispričao je. Sanjao je da će je odvesti na prvi dan škole i doživjeti sve ono što svaki roditelj želi, no bolno je svjestan da se to, nažalost, neće dogoditi.

Kako bi financijski osigurao suprugu i kćer nakon svoje smrti, pokrenuo je GoFundMe kampanju. - Ljudi često misle da su glumci milijunaši, ali ja sam u industriji tek nekoliko godina i nisam bogat. Posljednje što želim je da moja supruga mora prodati kuću s jednogodišnjim djetetom - objasnio je. Odaziv je bio nevjerojatan i u samo nekoliko dana prikupljeno je više od 50 tisuća funti. Svojom pričom želi podići svijest o opasnosti melanoma, osobito među mladima. Upozorava kako nikada nije koristio solarij niti se pretjerano izlagao suncu. - Ljudi često misle: ‘Ma to je samo rak kože, izrežeš ga i gotovo.’ Ali melanom je smrtonosan, i to će biti razlog moje smrti - poručio je, pozivajući sve da ne ignoriraju promjene na tijelu i da se jave liječniku ako sumnjaju da nešto nije u redu.

Zvijezda BBC-jeve serije (28) umire: 'Ulazim u posljednju fazu života, rak se brzo proširio'
1/4

Podsjetimo, njegova višegodišnja agonija počela je gotovo naivno, odlaskom kod brijača sredinom 2021. godine. Nakon što je zemlja izašla iz lockdowna, tada 25-godišnji Finnian otišao je na šišanje, no brijač je primijetio novi madež iza njegova uha. Uklanjanje madeža dovelo je do šokantne dijagnoze melanoma u trećem stadiju. Uslijedile su tri operacije i godina dana svakodnevne kemoterapije u obliku tableta. Činilo se da je intenzivno liječenje bilo uspješno, a i na poslovnom planu stvari su krenule nabolje.

Dobio je ulogu policajca Ryana Powera u popularnoj BBC-jevoj kriminalističkoj seriji "Hope Street", no sudbina je imala drukčije planove. Na pripremama za snimanje, tijekom šišanja, zamolio je frizerku da fotografira mjesto gdje je bio originalni madež. - Tamo je bila velika kvrga - ispričao je. Kvrga je brzo uklonjena, no najgori udarac tek je slijedio. U kolovozu 2024., dok su on i supruga Louise očekivali svoje prvo dijete, stigla je vijest koja im je srušila svijet. - Dva tjedna prije nego što mi se rodila kći rekli su mi da su pronašli rak u mojoj jetri i plućima, i da je neizlječiv - otkrio je glumac.

U posljednjih nekoliko tjedana, njegovo se stanje drastično pogoršalo. Tupa bol u kuku proširila se na leđa i postajala sve jača. Pretrage su pokazale da se rak proširio na kosti, a tumori su narasli s obje strane kukova. - Nevjerojatno je koliko se brzo sve to dogodilo, jer prije toga sam se osjećao potpuno dobro. Više ne vozim, a bol je svakim danom sve jača - rekao je. Unatoč teškoj borbi, Finnian je u posljednje četiri godine ostao profesionalno aktivan. Snimio je 30 epizoda serije, dobio glavnu ulogu u filmu "Housejackers" koji tek treba izaći te je uspio kupiti kuću za svoju obitelj.

BP
Besposlen pop
21:44 14.03.2026.

Još jedna prijelomna, neophodna vijest

