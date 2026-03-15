Roditelji su mu se razveli kad je imao 2 godine, nizak rast skoro ga je stajao karijere, a optužbe naštetile ugledu

Prošlo je gotovo 30 godina od posljednjeg nastupa globalne pop ikone Rickyja Martina u Hrvatskoj. Brojčanik se vraća na nulu 19. lipnja, kada čovjek koji je krajem devedesetih pokrenuo "latino eksploziju" i uveo španjolski jezik u svjetski mainstream dolazi u pulsku Arenu, mjesto gdje ga je domaća publika upoznala u jeku njegove europske slave. Portorikanski pjevač, čije su pjesme poput "Livin' la Vida Loca" i "María" obilježile generacije, i danas slovi za jednog od najutjecajnijih izvođača vlastite generacije. Svoju aktualnost potvrdio je nedavno gostujući još jednoj latinoameričkoj zvijezdi, Bad Bunnyju, na poluvremenu Super Bowla. Međutim, put prema zvijezdama Rickyja Martina započeo je daleko od reflektora pozornica.



Rođen kao Enrique Martín Morales na Badnjak 1971. godine u San Juanu u Portoriku, odrastao je u obitelji psihologa i računovotkinje čiji se brak raspao kad su mu bile samo dvije godine. Talent za scenu pokazivao je odmalena i dok su se druga djeca igrala, on je u obiteljskoj kuhinji koristio drvene kuhače kao mikrofone, pjevajući hitove rock velikana poput Led Zeppelina i Journeyja. Glazbeni talent naslijedio je s majčine strane obitelji, a djed pjesnik usadio mu je ljubav prema pisanju stihova. Već sa šest godina počeo se pojavljivati u televizijskim reklamama, no njegov pravi san bio je postati član tada najpopularnijeg latinoameričkog boy benda, Menudo. Prijelomni trenutak dogodio se 1984. godine, kada je Ricky s 12 godina postigao prvi od brojnih zacrtanih ciljeva.

Ostvariti taj san nije bilo nimalo lako, a rijetki znaju da je Martin čak tri puta išao na audiciju za Menudo. Prva dva puta odbijen je uz obrazloženje da je. Ipak, njegova nevjerojatna upornost i talent koji je pokazivao na audicijama naposljetku su impresionirali producente. Konačno je postao član benda, no onda su uslijedili problemi s disciplinom. Naime, na svom prvom nastupu, ponijela ga je energija pa je prekršio koreografiju, zbog čega ga je menadžer benda oštro ukorio. Petogodišnje razdoblje u bendu bilo je ispunjeno svjetskim turnejama i pjevanjem na nekoliko jezika, što mu je donijelo neprocjenjivo iskustvo, ali i, kako je kasnije priznao, oduzelo djetinjstvo. Grupu je napustio 1989., odlučivši kako je vrijeme da samostalno zakorači u glazbeni svijet.Nakon što je završio srednju školu i napustio Menudo, Ricky se seli u Mexico City, a zatim i u Los Angeles, gdje gradi temelje za. Njegovi prvi samostalni albumi, "Ricky Martin" iz 1991. i "Me Amarás" iz 1993., ostvarili su značajan uspjeh na latinoameričkom tržištu, no prava prekretnica dogodila se 1995. s albumom "A Medio Vivir". S njega je proizašao globalni hit „(Un, Dos, Tres) María“, pjesma koja je osvojila vrhove ljestvica u više od 20 zemalja i predstavila svijetu njegov zarazni spoj latino popa i plesnih ritmova. Tri godine kasnije dobio je priliku koju sanja svaki mladi glazbenik, snimiti službenu himnu Svjetskog nogometnog prvenstva u Francuskoj. Pjesma "La Copa de la Vida" (The Cup of Life) postala je globalni fenomen, a njezinu izvedbu u finalu prvenstva pratilo je više od milijardu ljudi, čime je ime Rickyja Martina postalo poznato u svakom kutku planeta.

Martinova euforična izvedba pjesme "La Copa de la Vida" ne samo da mu je donijela pozornost izvan Latinske Amerike, već je označila i početak revolucije latino zvuka na američkom tržištu. Ipak, trenutak koji je zauvijek promijenio modernu pop glazbu dogodio se na dodjeli nagrada Grammy 1999. godine. Rickyjev energični nastup s „La Copa de la Vida“ izazvao je ovacije i smatra se pokretačem takozvane "latino eksplozije" u američkoj i svjetskoj glazbenoj industriji. U samo nekoliko minuta, Ricky Martin je srušio jezične i kulturne barijere te otvorio vrata za čitavu generaciju latinoameričkih umjetnika poput Shakire, Marca Anthonyja, Enriquea Iglesiasa i Jennifer Lopez. Ubrzo nakon toga uslijedio je njegov prvi album na engleskom jeziku i istovremeno drugi kojeg je naslovio po vlastitom scenskom imenu, "Ricky Martin", s kojeg je lansiran megahit „Livin' la Vida Loca“. Album je debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice, prodan je u više od 15 milijuna primjeraka i pretvorio ga u neospornu svjetsku superzvijezdu.



Početkom novog tisućljeća nastavio je nizati uspjehe albumom "Sound Loaded" (2000.), koji je donio hitove poput "She Bangs" i dueta "Nobody Wants to Be Lonely" s još jednom mladom superzvijezdom u usponu, Christinom Aguilerom. Unatoč globalnoj slavi, Martin nikada nije zaboravio svoje korijene, što je i dokazao povratkom španjolskom jeziku na albumu "Almas del Silencio" objavljenom 2003. godine. Prema mnogim kritičarima, vrhunac njegove umjetničke zrelosti stigao je 2006. s hvaljenim albumom "MTV Unplugged", koji mu je donio dvije Latino Grammy nagrade i pokazao njegovu svestranost izvan plesnog popa. U kasnijoj fazi karijere objavio je još nekoliko uspješnih albuma, uključujući Grammyjem nagrađeni "A Quien Quiera Escuchar" (2015.) i EP "Pausa" (2020.), na kojem su gostovala velika glazbena imena poput Stinga i aktualnog latino umjetnika Bad Bunnyja.

