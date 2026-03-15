Roditelji su mu se razveli kad je imao 2 godine, nizak rast skoro ga je stajao karijere, a optužbe naštetile ugledu

Prošlo je gotovo 30 godina od posljednjeg nastupa globalne pop ikone Rickyja Martina u Hrvatskoj. Brojčanik se vraća na nulu 19. lipnja, kada čovjek koji je krajem devedesetih pokrenuo "latino eksploziju" i uveo španjolski jezik u svjetski mainstream dolazi u pulsku Arenu, mjesto gdje ga je domaća publika upoznala u jeku njegove europske slave. Portorikanski pjevač, čije su pjesme poput "Livin' la Vida Loca" i "María" obilježile generacije, i danas slovi za jednog od najutjecajnijih izvođača vlastite generacije. Svoju aktualnost potvrdio je nedavno gostujući još jednoj latinoameričkoj zvijezdi, Bad Bunnyju, na poluvremenu Super Bowla. Međutim, put prema zvijezdama Rickyja Martina započeo je daleko od reflektora pozornica.
Rođen kao Enrique Martín Morales na Badnjak 1971. godine u San Juanu u Portoriku, odrastao je u obitelji psihologa i računovotkinje čiji se brak raspao kad su mu bile samo dvije godine. Talent za scenu pokazivao je odmalena i dok su se druga djeca igrala, on je u obiteljskoj kuhinji koristio drvene kuhače kao mikrofone, pjevajući hitove rock velikana poput Led Zeppelina i Journeyja. Glazbeni talent naslijedio je s majčine strane obitelji, a djed pjesnik usadio mu je ljubav prema pisanju stihova. Već sa šest godina počeo se pojavljivati u televizijskim reklamama, no njegov pravi san bio je postati član tada najpopularnijeg latinoameričkog boy benda, Menudo. Prijelomni trenutak dogodio se 1984. godine, kada je Ricky s 12 godina postigao prvi od brojnih zacrtanih ciljeva.
Ostvariti taj san nije bilo nimalo lako, a rijetki znaju da je Martin čak tri puta išao na audiciju za Menudo. Prva dva puta odbijen je uz obrazloženje da je "prenizak". Ipak, njegova nevjerojatna upornost i talent koji je pokazivao na audicijama naposljetku su impresionirali producente. Konačno je postao član benda, no onda su uslijedili problemi s disciplinom. Naime, na svom prvom nastupu, ponijela ga je energija pa je prekršio koreografiju, zbog čega ga je menadžer benda oštro ukorio. Petogodišnje razdoblje u bendu bilo je ispunjeno svjetskim turnejama i pjevanjem na nekoliko jezika, što mu je donijelo neprocjenjivo iskustvo, ali i, kako je kasnije priznao, oduzelo djetinjstvo. Grupu je napustio 1989., odlučivši kako je vrijeme da samostalno zakorači u glazbeni svijet.
Nakon što je završio srednju školu i napustio Menudo, Ricky se seli u Mexico City, a zatim i u Los Angeles, gdje gradi temelje za solo karijeru. Njegovi prvi samostalni albumi, "Ricky Martin" iz 1991. i "Me Amarás" iz 1993., ostvarili su značajan uspjeh na latinoameričkom tržištu, no prava prekretnica dogodila se 1995. s albumom "A Medio Vivir". S njega je proizašao globalni hit „(Un, Dos, Tres) María“, pjesma koja je osvojila vrhove ljestvica u više od 20 zemalja i predstavila svijetu njegov zarazni spoj latino popa i plesnih ritmova. Tri godine kasnije dobio je priliku koju sanja svaki mladi glazbenik, snimiti službenu himnu Svjetskog nogometnog prvenstva u Francuskoj. Pjesma "La Copa de la Vida" (The Cup of Life) postala je globalni fenomen, a njezinu izvedbu u finalu prvenstva pratilo je više od milijardu ljudi, čime je ime Rickyja Martina postalo poznato u svakom kutku planeta.
Martinova euforična izvedba pjesme "La Copa de la Vida" ne samo da mu je donijela pozornost izvan Latinske Amerike, već je označila i početak revolucije latino zvuka na američkom tržištu. Ipak, trenutak koji je zauvijek promijenio modernu pop glazbu dogodio se na dodjeli nagrada Grammy 1999. godine. Rickyjev energični nastup s „La Copa de la Vida“ izazvao je ovacije i smatra se pokretačem takozvane "latino eksplozije" u američkoj i svjetskoj glazbenoj industriji. U samo nekoliko minuta, Ricky Martin je srušio jezične i kulturne barijere te otvorio vrata za čitavu generaciju latinoameričkih umjetnika poput Shakire, Marca Anthonyja, Enriquea Iglesiasa i Jennifer Lopez. Ubrzo nakon toga uslijedio je njegov prvi album na engleskom jeziku i istovremeno drugi kojeg je naslovio po vlastitom scenskom imenu, "Ricky Martin", s kojeg je lansiran megahit „Livin' la Vida Loca“. Album je debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice, prodan je u više od 15 milijuna primjeraka i pretvorio ga u neospornu svjetsku superzvijezdu.
Početkom novog tisućljeća nastavio je nizati uspjehe albumom "Sound Loaded" (2000.), koji je donio hitove poput "She Bangs" i dueta "Nobody Wants to Be Lonely" s još jednom mladom superzvijezdom u usponu, Christinom Aguilerom. Unatoč globalnoj slavi, Martin nikada nije zaboravio svoje korijene, što je i dokazao povratkom španjolskom jeziku na albumu "Almas del Silencio" objavljenom 2003. godine. Prema mnogim kritičarima, vrhunac njegove umjetničke zrelosti stigao je 2006. s hvaljenim albumom "MTV Unplugged", koji mu je donio dvije Latino Grammy nagrade i pokazao njegovu svestranost izvan plesnog popa. U kasnijoj fazi karijere objavio je još nekoliko uspješnih albuma, uključujući Grammyjem nagrađeni "A Quien Quiera Escuchar" (2015.) i EP "Pausa" (2020.), na kojem su gostovala velika glazbena imena poput Stinga i aktualnog latino umjetnika Bad Bunnyja.
Paralelno s glazbenom karijerom, Martin je gradio i onu manje poznatu, glumačku. Njegovi televizijski počeci bili su vezani za meksičku telenovelu "Alcanzar una estrella II", nakon čega je uslijedila uloga Miguela Moreza u popularnoj američkoj sapunici "General Hospital", koja je s prikazivanjem počela davne 1963. godine i broji nevjerojatne 63 sezone, a Ricky se u njoj pojavljivao od 1994. do 1996. godine. Svoj dramski talent Portorikanac je pokazao i na kazališnim daskama, debitiravši na Broadwayu 1996. kao Marius u mjuziklu "Les Misérables", a 2012. vratio se u ulozi Chea u obnovljenoj predstavi "Evita". Svojevrsna kruna njegove glumačke karijere stigla je 2018. ulogom Antonija D'Amica, partnera ubijenog dizajnera Giannija Versacea, u seriji "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". Za tu je izvedbu zaradio nominaciju za prestižnu nagradu Emmy, čime je pjevač nakon godina rada stekao status ozbiljnog i cijenjenog glumca koji je scenu djelio s ikonama glume i komedije kao što su Laura Dern i Kristen Wiig.
Pored navedenih uspjeha na profesionalnom planu, Martin je pokazivao sklonost prema humanitarnom djelovanju. Godine 2004. osnovao je Zakladu Ricky Martin, neprofitnu organizaciju čiji je primarni cilj borba protiv trgovine ljudima, posebice djecom. Njegov aktivizam manifestirao se kroz djela, pa je tako Ricky nakon razornog tsunamija u Aziji 2005. otputovao na Tajland i udružio se s organizacijom Habitat for Humanity kako bi izgradio domove za stotine obitelji, a bio je aktivan i u pružanju pomoći nakon uragana Katrina te potresa na Haitiju. Također, dugogodišnji UNICEF-ov ambasador dobre volje kroz svoju zakladu kontinuirano radi na podizanju svijesti o modernom ropstvu i zaštiti najranjivijih članova društva.
Osim praćenja razvoja njegovog javnog lika i djela, mediji i obožavatelji godinama su spekulirali o privatnom životu Rickyja Martina. Pritisak je kulminirao poznatim intervjuom s voditeljicom Barbarom Walters 2000. godine, koji je Martin kasnije opisao kao traumatično iskustvo. Naime, ona je u televizijskom razgovoru pjevača agresivno poticala da prekine glasine i sugerirala mu: - Možete reći... 'Da, ja sam gay, ili... ne, nisam - da bi kasnije iskazala žaljenje zbog svog neprikladnog ponašanja tijekom njihovog razgovora. Sam je Ricky priznao da se zbog viralnog trenutka nosio s posttraumatskim stresnim poremećajem. Desetljeće kasnije, 2010. godine, prekinuo je šutnju i putem svoje službene web stranice javno objavio da je homoseksualac. - Ponosan sam što mogu reći da sam homoseksualac. Veoma sam blagoslovljen što sam to što jesam - napisao je Martin i tako postao jedan od najistaknutijih zagovornika LGBTQ+ prava u svijetu.
Između ostalog, zasluge za ovaj hrabar potez pripisao je svojoj djeci: - Nastaviti živjeti kao što sam do danas značilo bi umanjiti sjaj s kojim su moja djeca rođena. Sve ove godine u tišini i razmišljanju učinile su me jačim i podsjetile me da prihvaćanje mora doći iznutra i da mi ova vrsta istine daje moć da pobijedim emocije za koje nisam ni znao da postoje. Sve što moja djeca rade, od smijeha do plača, čini se kao blagoslov. Biti otac je nevjerojatan osjećaj. Ovo je bio najduhovniji trenutak u mom životu - podijelio je Martin. Svoja iskustva pjevač je detaljno opisao u autobiografiji "Me", koja je postala bestseler.
Njegov privatni život nastavio je intrigirati javnost, posebice nakon što se pročulo za brak sa sirijsko-švedskim umjetnikom Jwanom Yosefom 2017. godine. Tijekom šest godina dobili su dvoje djece, kćer Luciju i sina Renna, koji su se pridružili blizancima Matteu i Valentinu koje je Martin dobio kao samohrani otac 2008. godine. Pritom treba napomenuti da su sva pjevačeva djeca na svijet došla surogat majčinstvom, čime se uvrstio među muške svjetske zvijezde koje su prve javno priznale korištenje ove metode začeća. Ricky i Jwan su u srpnju 2023. objavili da se razvode, tvrdeći da je odluka donesena za dobrobit njihove djece.
U međuvremenu Martin je proživljavao jedno od najtežih razdoblja u svom životu. Naime, u ljeto 2022. godine, glazbenika je vlastiti nećak, Dennis Yadiel Sánchez Martin, optužio za incest i zlostavljanje. Na temelju tih optužbi, sud u Portoriku izdao je privremenu zabranu prilaska, a priča je odjeknula diljem svijeta. Martin je od početka odlučno negirao sve optužbe, da bi slučaj doživio nagli preokret kada je nećak na sudu povukao sve svoje tvrdnje. Pjevač je zatim podnio protutužbu vrijednu 20 milijuna dolara zbog iznude i nanošenja štete ugledu. Gotovo tri godine duga pravna bitka konačno je završena u travnju 2025., kada su obje strane od suda zatražile odbacivanje međusobnih optužbi.
Ova drama naposljetku nije naštetila Martinovom ugledu, što potvrđuje i njegov dugo iščekivani povratak u Hrvatsku. Kao dobitnik dviju nagrada Grammy, pet Latino Grammyja i zvijezde na Hollywoodskoj stazi slavnih, Ricky Martin ostao je neizbrisiv dio pop kulture, čija glazba i danas pokreće milijune.