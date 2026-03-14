LEGENDARNO RIVALSTVO

Glumica iz 'Dinastije' progovorila o glasinama o svađi s kolegicom nakon 45 godina

14.03.2026.
u 21:00

Iako su pred kamerama često vodile žestoke verbalne okršaje, glumica pojašnjava da su ti sukobi bili isključivo dio scenarija i dramske radnje. Privatno, tvrdi Evans, nikada nisu imale nikakvih nesuglasica.

Gotovo pola stoljeća nakon premijere legendarne američke sapunice "Dinastija", 83-godišnja Linda Evans odlučila je u razgovoru za magazin Hello! stati na kraj višedesetljetnim nagađanjima o navodnom neprijateljstvu s kolegicom Joan Collins (91). Evans je istaknula kako su priče o njihovu rivalstvu prvenstveno bile plod medijske mašte, kreirane kako bi se udovoljilo interesu javnosti, a ne odraz stvarnosti. Iako su pred kamerama često vodile žestoke verbalne okršaje, glumica pojašnjava da su ti sukobi bili isključivo dio scenarija i dramske radnje. Privatno, tvrdi Evans, nikada nisu imale nikakvih nesuglasica.

Štoviše, Collins opisuje kao izuzetno brižnu prijateljicu i osobu na koju se uvijek mogla osloniti izvan seta. Kao dokaz njihove bliskosti, Evans se prisjetila vremena svog drugog braka kada ju je Collins s obitelji posjećivala u Malibuu, što potvrđuje da je njihov odnos bio znatno srdačniji nego što se tada prikazivalo u tisku.

"Poznavala sam Joan i prije. Bila sam jako uzbuđena kada je upravo ona dobila tu ulogu. Pomislila sam: O moj Bože, Aarone Spellingu, volimo te! Biraš žene koje su naših godina, a u to vrijeme nije bilo puno ljudi u industriji koji su razmišljali na taj način. Kao i inače u Hollywoodu, uvijek će biti trenutaka u kojima su stvari neugodne, ali kad pogledam unatrag, razlog zašto je sve to bilo toliko izvanredno i ispunjeno ljubavlju i radošću jest taj što je to zaista bilo odlično vrijeme", objasnila je Evans.

