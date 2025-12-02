Šokantni uvjeti 79-godišnjaka koji traži suprugu: Nudi joj 58.000 eura godišnje, ali mora roditi 2 sina, imati svoj grb i sačmaricu

Sir Benjamin Slade, 79-godišnji baronet već desetljećima aktivno traži novu suprugu, barem dva desetljeća mlađu od sebe, koja bi mu rodila nasljednika. U potrazi za idealnom partnericom, koristio je Tinder, objavljivao oglase u novinama i čak glumio u seriji.

Za svoju buduću suprugu, Benjamin je sastavio popis neobičnih pravila i zahtjeva. Ističe da traži ženu sposobnu za vođenje dva dvorca, imanja i močvare s tetrijebima, te koja može roditi dva sina. Nudio bi joj godišnju plaću od oko 58 tisuća eura uz bonuse, pokrivajući sve troškove poput automobila, kuće, hrane, godišnjih odmora i ostalog, iako bi volio da posjeduje i "malo privatnog kapitala i prihoda". Benjamin se nada da će biti obrazovana u pravu i računovodstvu, iako to nije uvjet.

Također, želi da bude dobra plesačica u dvorani i smatra korisnim da ima dozvolu za helikopter, kako prenosi LADBible. Nema ništa protiv žena iz Kanade, Amerike, Njemačke i sjeverne Europe, ali izričito ne želi suprugu iz država čiji nazivi počinju slovom "I" i čije zastave imaju zelenu boju, kao ni iz Škotske. Dodatno, traži ženu koja nije škorpion u horoskopu, ne čita The Guardian i nije iz zemlje gdje se zimi ne nose kaputi. Poželjno je da igra bridž, backgammon, rješava križaljke, bude fizički aktivna i zna plivati. Jedan od uvjeta je i da mora živjeti s njim sedam godina kako bi joj mogao ostaviti imovinu bez poreza. Među ostalim zahtjevima su dozvola za sačmaricu, posjedovanje grba, apstinencija od droga i alkohola te visina od najmanje 168 centimetara.

"Mogu imati dva sina, tri bi bila bolja, ali ako dobijem dva sina, to spašava situaciju. Uvijek imate damu kod kuće jer žene vode kuće. Ljudi misle da je to seksistički, ali Jane Austen je rekla da ako imate veliku kuću, trebate ženu. Žene upravljaju osobljem i imaju oko za to", objasnio je. Benjamin je sedmi baronet Maunsel Housea, s najnižom titulom u britanskoj hijerarhiji časti. Prethodno je bio u braku s Pauline Myburgh, od koje se razveo 1991. godine zbog njezinih 17 mačaka. S američkom spisateljicom Saharom Sunday dobio je kćer putem IVF-a, no vjenčanje je otkazano i više nisu u kontaktu, kao ni s kćeri. Unatoč tome što već ima dijete, Slade i dalje traži muškog nasljednika, što objašnjava njegovu višedesetljetnu potragu za partnericom.