Oglasila se Dubravka Cetinski: 'Odluka da Tony ne nastupi u Novom Sadu bila je moja'

Tjedan dana nakon što je Tony Cetinski otkazao dugoočekivani koncert u Novom Sadu, koji se trebao održati na Dan žena, oglasila se njegova menadžerica i supruga Dubravka Cetinski. U službenom priopćenju jasno je istaknula kako je upravo ona donijela konačnu odluku. Cijelu izjavu prenosimo u nastavku:

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonyjeva menadžerica, i želim jasno reći da je odluka da Tony ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica.

Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku. Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu.

Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.

U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave. Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom.

Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Vidimo se na Tonyjevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. svibnja. Dubravka Cetinski", napisala je supruga i menadžerica Tonyja Cetinskog u priopćenju za javnost.