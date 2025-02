VIDEO 'Nisam uspjela zatrudnjeti, razvela sam se, izgubila majku': Petra Dugandžić o najtežim životnim trenucima

Naša kazališna, televizijska i filmska glumica Petra Dugandžić nedavno je gostovala u podcastu 'Um&Boom', u kojem je razgovarajući s blogericom Ines Mahmić progovorila o brojnim temama, uključujući i neostvareno majčinstvo. - Ja nikada nisam imala iskustvo majčinstva, niti djeteta, niti sina kojeg nunaš, koji raste, koji ima pubertet i koji dolazi do dvadeset i druge - priznala je Dugandžić.

Voditeljica ju je potom sramežljivo upitala kako to da nikad nije imala djece, na što je Petra iskreno odgovorila : - Nisam uspjela zatrudnjeti i prošla sam kroz životni period kada sam se morala suočiti s tim. To je bio moj 'grief', kako se to kaže, nešto što sam morala preboljeti. Odradila sam taj dio i kroz terapiju, kao i rad na sebi, došla do zaključka da sam s tim sasvim u redu. Nismo svi ovdje poslani da budemo roditelji. Rekla sam si: sigurno će mi život odgovoriti na pitanje koja je moja životna svrha i zašto nisam imala djecu. Možda ću posvojiti, možda ću imati djecu, ne znam što me sve čeka u životu - ispričala je glumica.

Podijelila je i svoje najteže životno iskustvo: - Imala sam intenzivan period i prije i razvela se, odlučila biti 'single' nakon četrdeset i ne znam koje, sad napamet. Mama mi je umrla nakon što sam se dugo brinula za nju, bila je dementna i na mojoj brizi, sedam godina, to na primjer nitko ne zna...nisam o tome još govorila. Imala period neizvjesnosti financijske jer sam samostalni umjetnik, ja dvadeset godina radim kao 'freelancer', gdje je bio opet jedan krizni period, ali ovaj put razvedena, podstanar u Zagrebu i ako sad nema.... woouu - otkrila je Dugandžić.

Podsjetimo, glumica se prošle godine u tajnosti udala za Maka Noblea (22), nogometaša iz Nigerije, a društvene mreže su gorjele od komentara o 26 godina razlike u godinama. Dok je Petra dobila brojne čestitke, bilo je i onih koji su ostavljali ružne komentare, a glumica se na sve osvrnula kasnije. Osim toga, otkrila je i brojne detalje o svojoj ljubavi, vjenčanju i reakcijama njihovih obitelji. Vjenčanje je, kaže, bilo u Nigeriji, a o svadbi su razgovarali još na početku veze.

''Otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?', pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'' koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je za Story te progovorila o reakcijama bližnjih.

''Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Ali nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose'', objasnila je Petra. Osim problema s kilometrima i vizom nigerijskog nogometaša u Hrvatskoj, Petra se susrela i s drugim poteškoćama u Africi, osim sigurnosnih. Preboljela je i malariju.

GALERIJA: Pogledajte dosad neviđene fotografije s vjenčanja naše glumice i 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije

Inače, Mak i Petra upoznali su se prilikom jednog njenog posjeta Africi. "Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila", prisjetila se Petra. Zbog veze su imali brojne birokratske probleme, a danas, iako su zajedno, ne žive u istim gradovima zbog posla. Naime, Mak se doselio u Hrvatsku, ali igra za Dugopolje.

Ova kazališna, filmska i televizijska glumica u veljači prošle godine otkrila je da se razvela nakon 12 godina braka. Petra je od 2012. bila u braku s ugostiteljem Sašom Vrankovićem. "Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedno za drugoga", izjavila je za ranije spomenuti medij. Bivši supružnici upoznali su se 2011. u jednom zagrebačkom klubu. Nekoliko mjeseci kasnije Saša je kleknuo pred Petru, a sudbonosno ''da'' izrekli su u travnju 2012. Zavjete su obnovili četiri godine kasnije u crkvi sv. Eufemije u Rovinju.

VIDEO: Thompsonova supruga odgovorila Remi iz Elementala koristeći njezine stihove: Malena, iz kojeg si ti svemira?