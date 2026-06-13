Omiljena glumica dugo je skrivala vezu, a sada je sve iznenadila

Sretne vijesti stižu iz Hollywooda - glumica Elizabeth Olsen, najpoznatija po ulozi Wande Maximoff, odnosno Scarlet Witch u Marvelovom filmskom svemiru, trudna je i sa suprugom Robbiejem Arnettom očekuje svoje prvo dijete. Vijest je odjeknula nakon što su se u javnosti pojavile fotografije snimljene tijekom njezinog ručka u popularnom losanđeleskom restoranu "All Time". Tridesetsedmogodišnja zvijezda nije pokušavala sakriti svoj zaobljeni trbuh, već ga je ponosno istaknula. Odjevena u ležernu bijelu košulju, čije je donje gumbe ostavila otkopčanima, u jednom je trenutku snimljena kako nježno rukom miluje trbuh, gestom koja je otklonila svaku sumnju i potvrdila ono o čemu se šuškalo već mjesecima. Iako se par još uvijek nije službeno oglasio, slike govore više od tisuću riječi i jasno je da se pripremaju za dolazak prinove. Glasine o mogućoj trudnoći prvi su se put pojavile još u travnju, kada je glumica viđena u šetnji u širokoj odjeći, no tada nitko nije mogao sa sigurnošću potvrditi sretnu vijest.

Ova objava predstavlja rijedak uvid u privatni život glumice koja je oduvijek bila poznata po tome što intimu čuva daleko od očiju javnosti. Elizabeth i njezin suprug, glazbenik Robbie Arnett, svoju su vezu godinama uspješno skrivali od medijske pompe. Upoznali su se 2017. godine na odmoru u Meksiku, a svoju su romansu prvi put javno potvrdili pojavljivanjem na crvenom tepihu u rujnu iste godine. Zaruke su uslijedile u srpnju 2019., nakon tri godine veze, no par ni tada nije dijelio previše detalja. Pravi šok za obožavatelje uslijedio je 2021. godine kada je Olsen, tijekom intervjua za Variety s kolegicom Kaley Cuoco, potpuno nehajno spomenula Arnetta kao svog "supruga". Tom je izjavom otkrila da su se vjenčali u tajnosti, i to prije početka pandemije koronavirusa 2020. godine. Kasnije je u jednom intervjuu duhovito prokomentirala misterij oko svog braka: "Zašto je to 'tajna'? Pobjegla sam i udala se. Samo niste znali za to. Nisam ja tajanstvena, samo cijenim privatnost."

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Njihova ljubavna priča od samog je početka bila obilježena željom za mirnim i povučenim životom. U jednom od rijetkih intervjua u kojima je govorila o svom suprugu, Olsen je priznala kako su oboje introverti kojima najviše odgovaraju mirne večeri kod kuće. "Naš spoj iz snova u Los Angelesu je kuhanje večere kod kuće i gledanje filma", izjavila je jednom prilikom za People. Dodala je uz smijeh kako je supruga doslovno morala "odvući" na jedan javni događaj, potvrđujući koliko oboje cijene svoj mir. Upravo je susret s Arnettom, članom benda Milo Greene, promijenio njezine poglede na budućnost. Glumica je otvoreno priznala kako prije njega nije bila sigurna želi li se uopće udati ili imati djecu. "Nakon vrlo kratkog vremena zajedničkog života shvatila sam da je on uistinu osoba uz koju se osjećam najugodnije i da je najveća podrška u mom životu. Tako je sladak i smiješan, pametan i bistar", rekla je, opisujući njihovu vezu kao "vrlo suovisnu" te dodavši da ga jednostavno obožava.

Vijest o trudnoći izazvala je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji izrazili svoje oduševljenje. Mnogi su se našalili povlačeći paralelu s njezinim najpoznatijim likom, Scarlet Witch, koja je u seriji "WandaVision" stvorila vlastitu iluziju savršenog obiteljskog života sa svojim sinovima Billyjem i Tommyjem. "Čestitamo Elizabeth Olsen što je postala prava mama! Scarlet Witch napokon je dobila svoju djecu, a da pritom nije morala začarati cijeli grad", jedan je od duhovitih komentara koji je postao viralan. Drugi su jednostavno poručili: "Majka postaje stvarna majka, presretan sam zbog nje."

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*dijelom uz AI