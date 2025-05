VIDEO Kakav hit! Voditelji RTL-a Danas ovako su iznenadili publiku, a onda nastavili kao da se ništa nije dogodilo

Nesvakidašnji prizor odigrao se u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas, kada su se kamere nakon bloka reklama vratile u studio. Gledatelji, koji su vjerojatno očekivali najavu priloga o popularnom natjecanju tko može pojesti više ćevapa, ostali su iznenađeni. Umjesto toga, na ekranima se pojavio voditeljski par, Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič, u pomalo neuobičajenoj pozi – spremni za selfie. S osmijesima od uha do uha, mobitel je bio uperen, a nakon kratkog namještanja uslijedio je i klik.

Mario Jurič je, vidno zadovoljan fotografijom, kratko prokomentirao: "Eto, to je to," dok je Ivana Brkić Tomljenović bacila pogled na snimljenu uspomenu, nasmiješila se i elegantno pospremila mobitel. Cijela simpatična scena trajala je svega pet do šest sekundi, nakon čega je voditeljski par s jednakom profesionalnošću nastavio s vođenjem emisije, kao da se ovaj kratki, opušteni trenutak uopće nije dogodio. Činilo se kao da je fotografiranje usred informativnog programa najnormalnija stvar na svijetu.

Iako bi se u nekim situacijama ovakav potez možda mogao protumačiti kao neprofesionalan ili naići na kritike, reakcije gledatelja bile su upravo suprotne. Društvene mreže i portali brzo su prenijeli vijest o ovom simpatičnom događaju, a komentari publike bili su gotovo jednoglasno pozitivni. Mnogi su istaknuli kako je ovakav spontani trenutak bio pravo osvježenje u moru često ozbiljnih i teških vijesti.

U današnje vrijeme, kada su informativne emisije nerijetko ispunjene političkim previranjima, crnom kronikom i napetim izvještajima, ovakav ljudski i opušteni trenutak djeluje gotovo terapeutski. Ivana i Mario pokazali su da su, unatoč ozbiljnosti posla kojim se bave, i oni samo ljudi od krvi i mesa, spremni za dobar selfie i malo smijeha. Njihov potez podsjetio je gledatelje na važnost spontanosti i opuštenosti, čak i u najstrukturiranijim formatima, a vijest o ćevapima je, barem na kratko, pala u drugi plan.

