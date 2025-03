VIDEO Glumac na Oscarima utišan zbog psovanja, a ovo je poručio svojoj supruzi: 'Idemo raditi na djeci'

Dobitnik Oscara za najboljeg sporednog glumca na 97. dodjeli ovih prestižnih kipića Kieran Culkin bio je cenzuriran tijekom svog govora. Glumac je tijekom govora pohvalio svog bivšeg kolegu iz serije "Succession" koji je sudjelovao u istoj kategoriji Jeremyja Stronga. "Jeremy, sjajan si u filmu "The Apprentice". Obožavam tvoj rad, j*beno si odličan", rekao je Culkin, a riječi su mu bile utišane u prijenosu uživo.

Tijekom govora Culkin se također našalio sa svojom suprugom podsjetivši je na njezino obećanje da će imati još djece. Četrdesetdvogodišnji glumac poljubio je svoju suprugu, 36-godišnju Jazz Charton, prije nego što se popeo na pozornicu Dolby Theatrea u Los Angelesu i održao govor zahvale. "Želim reći... Jazz, volim te. Moram zahvaliti svojoj supruzi Jazz na apsolutno svemu, na tome što mi je podarila moje najdraže ljude na svijetu", rekao je Culkin. "Molim vas, nemojte puštati glazbu jer želim ispričati jednu kratku priču o Jazz. Prije otprilike godinu dana bio sam na sličnoj pozornici i, vrlo glupo, javno rekao da želim treće dijete jer je ona rekla da će mi ga dati ako osvojim nagradu", dodao je referirajući se na svoju pobjedu u kategoriji najboljeg glumca u dramskoj seriji na dodjeli Primetime Emmyja za ulogu u "Successionu". Culkin je nastavio: "Ispostavilo se da je to rekla jer nije mislila da ću pobijediti. Ali onda su joj ljudi počeli prilaziti i dosađivati joj, mislim da ju je to pogodilo. Nakon dodjele hodali smo parkiralištem, ona je u rukama držala Emmy i pokušavali smo pronaći auto."

"Emily, bila si tamo, možeš posvjedočiti. I tada je Jazz rekla: 'O, Bože, stvarno sam to izjavila. Valjda ti sad dugujem treće dijete.' Okrenuo sam se prema njoj i rekao: 'Zapravo, želim četvero.' A ona mi je tada, kunem se Bogom, rekla: 'Dat ću ti četvrto kad osvojiš Oscara.' Pružio sam joj ruku, ona ju je stisnula i nikad više nisam spomenuo tu temu... Do sada", dodao je. Na kraju govora Culkin je poručio: "Sjećaš se toga, ljubavi? Da? Onda imam samo ovo za tebe, Jazz, ljubavi mog života – ti koja nisi imala dovoljno vjere u mene. Bez pritiska. Volim te. Oprosti što sam ovo opet napravio. A sada, idemo raditi na toj djeci. Što kažeš? Volim te!"

Culkin i Strong u kategoriji za najboljeg sporednog glumca natjecali su se protiv Yure Borisova (Anora), Edwarda Nortona (A Complete Unknown) i Guya Pearcea (The Brutalist).

Podsjetimo, dodjela Oscara, nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, tradicionalno održava se u Dolby Theatreu, u sklopu kompleksa Ovation Hollywood u Los Angelesu. Ove godine, čast da vodi program pripala je iskusnom voditelju Conanu O'Brienu, a nagrade su dobitnicima uručile brojne zvijezde iz svijeta filma i zabave poput Selene Gomez, Willema Dafoea, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Bena Stillera i Oprah Winfrey.

Iako se cijela Hrvatska nadala da će večeras Oscara osvojiti film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića, koji je već tjednima vodio na kladionicama, to se ipak nije dogodilo. Unatoč tome, ova nominacija ostat će zapamćena kao nevjerojatan povijesni uspjeh hrvatskog filma.

Apsolutni pobjednik ovogodišnjih Oscara je film "Anora" s pet najvažnijih zlatnih kipića - za režiju, montažu, originalni scenarij i najbolji film te za najbolju glavnu žensku ulogu koji je dobila Mikey Madison. Gubitnik večeri definitivno je "Emilia Pérez", film koji je od rekordnih trinaest nominacija spao na dvije nagrade - za najbolju pjesmu i najbolju žensku sporednu ulogu. U nastavku pogledajte što se sve događalo na dodjeli Oscara.

