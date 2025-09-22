Naši Portali
MIRKO GAŠPAROVIĆ MIRKA

VIDEO Emotivni oproštaj na sprovodu našeg glazbenika, kolege tamburaši zasvirali njemu u čast

VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 17:30

Kako se može vidjeti na snimkama portala Cibalia.info, na sprovod su stigli i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast i time na vječni počinak ispratili Gašparovića uz mnogo emocija.

Mirko Gašparović-Mirka, član Najboljih hrvatskih tamburaša, koji je iznenada preminuo ovog vikenda u 64. godini života. danas je sahranjen na mjesnom groblju u Štitaru. Kako se može vidjeti na snimkama portala Cibalia.info, na sprovod su stigli i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast i time na vječni počinak ispratili Gašparovića uz mnogo emocija.

Upravo su Mirkini kolege iz Najboljih hrvatskih tamburaša i pozvali sve kolege da nezaboravnog glazbenika isprate svirkom tamburica.  - Ovom prilikom pozivamo i molimo sve kolege i prijatelje tamburaše koji žele i mogu doći na posljednji ispraćaj, da ponesu svoje instrumente pa da Mirka posljednji put pozdravimo i ispratimo zvukom naših tambura. Molimo Svevišnjeg Gospodina da mu podari vječni mir u nebeskom orkestru, pisalo je u objavi. 

Vijest o smrti su također objavile njegove kolege iz benda."Dragi prijatelji, s velikom tugom i boli javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, dobro i zlo, proputovali zajedno tisuće kilometara i proveli brojne neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali Prijatelju moj. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati'... Dragi Mirka, počivaj u miru! I hvala ti za sve divne godine!", napisali su.

Mirko je s njima je svirao od samih početaka, od 1985. dok su djelovali pod imenom Zlatni Dukati. Njihov posljednji zajednički koncert održao 19.9. u šatoru Vinkovačkih jeseni.

- Nije pokazivao nikakve simptome bolesti. Rastali smo se oko 15 sati to popodne i otišao je na piće u Županju i tamo umro. Naravno, to je težak udarac. Imamo neki svoj način zafrkancije, on nam je bio čovjek koji je donosio radost u našim svirkama, imao je specifični način humora, rekao je za 24 sata Stanko Šarić, frontmen Najboljih hrvatskih tamburaša. 

