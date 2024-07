VIDEO Dirljiv trenutak na Wimbledonu: Pogledajte što su napravili ljudi u publici kada je stigla Kate Middleton

Princeza Kate Middleton bila je na finalu Wimbledona kako bi gledala meč između između Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića. Ovo je njezino drugo pojavljivanje u javnosti otkako joj je ranije ove godine dijagnosticiran rak. Službeni kanal Wimbledona objavio je video na kojem se vidi emotivan trenutak kada je Kate stigla na ovaj važni turnir. Naime, kada je Middleton došla, svi su se u publici ustali.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P