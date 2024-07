Preminula je glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210, obožavatelji se opraštaju

U 54. godni preminula je glumica glumica Shannen Doherty najpoznatija po ulozi Brende u seriji Beverly Hills, 90210. Obožavatelji se opraštaju od glumice, a tužna vijest o smrti potvrdili su iz njenog tima. "Teška srca potvrđujem smrt glumice Shannen Doherty. U subotu, 13. srpnja, izgubila je bitku s rakom nakon mnogo godina borbe s bolešću", izjavila je njena publicistica Leslie Sloane za People.

Glumici je karcinom dojke dijagnosticiran 2015. godine, a nakon toga se podvrgnula mastektomiji i tretmanima kemoterapije i zračenja, a prema posljednjim informacijama koje je podijelila s javnosti bio je u četvrtom stadiju. O svojoj bolesti i borbi glumica je nekoliko puta govorila na Instagramu, a time je željela osvijestiti druge o važnosti odlaska na preglede. Osim toga s pratiteljima je podijelila i kako izgleda liječenje raka.

"Moj strah je očit. Izuzetno sam klaustrofobična i mnogo toga sam prošla u životu.Sretna sam jer imam sjajne liječnike. Ali taj strah... Promjene... Vrijeme u koje to sve dolazi... Ovako rak može izgledati", kazala je.

Nedavno je podijelila još detalja o svom stanju. Prošle godine glumici su otkrivene metastaze na mozgu te je započela terapiju zračenjem. Onda je s pratiteljima na Instagramu podijelila video u kojem je pokazala kako izgleda život s rakom, i to nekoliko trenutaka prije no što je podvrgnuta operaciji. "16. siječnja 2023. Kirurgija. Trebali su mi ukloniti tumor na mozgu i napraviti biopsiju. Pokušavala sam biti hrabra, ali sam se skamenila. Strah je bio velik. Plašili su me mogući loši ishodi, bojala sam se da više neću vidjeti mamu... Ovako može izgledati rak", napisala je glumica u opisu objave

U travnju prošle godine se nakon 11 godina braka, usred teške borbe za zdravlje, razvela od fotografa Kurta Iswarienka.

- Razvod je bila posljednja stvar koju je Shannnen željela i o njoj razmišljala. Ali dalje tako jednostavno nije išlo i razvod je bio jedini izlaz za nju iz postojeće situacije. Nažalost, osjećala je da nema drugih opcija. Možete se obratiti Kurtovoj agentici Collier Grimm jer je ona intimno umiješana u to - rekla je Sloane i tako nagovijestila da je razlog razvoda preljub.

- Jedini ljudi koji zaslužuju mjesto uz nas u našim životima su oni koji nam iskazuju ljubav, dobrotu, ljubaznost i potpuno poštovanje - objavila je Doherty na Instagramu nakon ove vijesti.

Kurt je bio Shannenin treći suprug. Prethodno je bila u braku s Ashleyem Hamiltonom od 1993. do 1994., a za Ricka Salomona bila je udana od 2002. do 2003. godine.

Shannen je, inače, rođena u Memphisu 12. travnja 1971. Otac joj je bio bankar dok je njena majka imala svoj salon za uljepšavanje. Znala je da se želi baviti glumom već kad je s 10 godina dobila prvu ulogu u seriji 'Father Murphy'. U školi je uvijek imala dobre ocjene i zalagala se na nastavi, ali zvijezda je postala već nakon što je s 11 godina ostvarila ulogu u seriji 'Little House on the Prairie'. Ipak, uvijek se izolirala i nije voljela biti među mnogo ljudi. Njen talent prepoznao je glumac i producent Michael Landon još dok je bila na setu serije 'Father Murphy'. Nakon toga glumila je u seriji 'Our House' s Deirdre Hall i Wilfordom Brimleyem, a u filmu 'Girls Just Want to Have Fun' glumila je uz bok Sari Jessici Parker. Mnogi su je fanovi posebno zavoljeli nakon što se pojavila u tinejdžerskoj komediji 'Heathers' s Winonm Ryder, tada miljenicom Hollywooda.

Ipak, najveći uspjeh postigla je kada je dobila ulogu u seriji Aarona Spellinga, Beverly Hills 90210 u kojoj je igrala Brendu, blizanku Brandona Walsha kojeg je utjelovio Jason Priestley. Seriju je napustila nakon samo četiri godine, ali uspjela je dobiti golemu pažnju medija. Godine 1998. ponovno je počela surađivati sa Spellingom, te je dobila ulogu Prue Halliwell u seriji Charmed. I tu se zadržala samo tri godine, te je ostvarila uloge u nekim filmovima.

Ponovno se vratila na televiziju 2004. godine, te je imala ulogu u Foxovoj seriji North Shore, a svije godine kasnije imala je i svoj reality Breaking Up with Shannen Doherty. Mnoge je razveselila kada se pojavila u seriji 'Riverdale' na Netflixu, te je glumila uz bok kolegi Lukeu Perryju s kojim je glumila i u seriji Beverly Hills. Posebno emotivna bila je scena serije u kojoj se cijela glumačka postava i Doherty oprostila od Perryja koji je preminuo 2019. godine.