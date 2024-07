Bolesna glumica trpjela je udarac za udarcem, teške dijagnoze i razvod su je zamalo slomili

Shannen Doherty bila je predodređena za scenu. Tijekom svoje, desetljećima duge, karijere upamćena je kao glumica, televizijska voditeljica, producentica i autorica. Svoj put započela još kao djevojčica koja je sudjelovala u televizijskim emisijama, ali je zaigrala i u brojnim filmovima. "Heathers", "Our House", "Charmed" i "North Shore", samo su neke od serija u kojima je glumila, a zvjezdane trenutke osigurala joj je uloga u seriji "Beverly Hills, 90210", jednoj od najpopularnijih svih vremena, ali i sliku "loše djevojke" jer se svađala s kolegama te se upuštala čak i u fizičke sukobe na setu. I neće to biti jedina serija koja će joj priskrbiti epitet problematične zvijezde. Premda je odrastajući uspjela ukrotiti svoju nezgodnu narav, uspješna karijera ostala je u sjeni teških zdravstvenih problema, sudskih tužbi, razvoda i smrti prijatelja. Neki idu tako daleko da smatraju da je njezina životna priča samo dio prokletstva "Beverly Hillsa", kako ga nazivaju obožavatelji serije, s obzirom na sve tragedije i nedaće s kojima su se njihove omiljene zvijezde susrele.

Shannen Maria Doherty rođena je 12. travnja 1971. u Memphisu, u Tennesseeju, kao dijete Rose, vlasnice kozmetičkog salona, i oca Toma Dohertyja, savjetnika za hipoteku. Nije jedinica, odnosno ima i starijeg brata Seana. Njezino podrijetlo moglo bi se opisati kao irsko-englesko-francusko i škotsko s majčine i očeve strane obitelji. Obitelj Doherty doselila se u Los Angeles kada je Shannen imala svega sedam godina. Preselivši se u novi grad pokazala se kao izvrsna učenica, no i dalje je držala stvari samo za sebe i družila se s uskim krugom prijatelja.

Karijeru je započela 1981. kao 11-godišnjakinja koja se u televizijskoj seriji "Otac Murphy" pojavila kao gostujući lik. Vrlo brzo se prepoznao njezin talent pa je već iduće, 1982. godine nominirana u kategoriji Najbolja mlada glumica: Gost u dramskoj seriji na dodjeli nagrada "Mladi u filmu", a isto tako je dala glas liku Terese Brisby u komercijalno uspješnom animiranom filmu "Tajna NIMH-a".

Ako su joj osamdesete donijele uzlet, devedesetih je doživjela vrtoglavi uspjeh jer je igrala neke od najvažnijih uloga u karijeri. Sve je počelo ulogom u hit-seriji "Beverly Hills, 90210" te 1990. godine kada je obilježila povijest televizijskih serija utjelovljenjem Brende Walsh, što ju je lansiralo među neke od najvećih zvijezdi tog razdoblja. Njezin je lik otpisan na kraju četvrte sezone serije zbog navodne svađe s kolegicom Jennie Garth.

Osim na televizijskom ekranu, čak je dva puta bila objavljena potpuno gola u časopisu Playboy, i to 1993. i već iduće 1994. godine. U prosincu 2003. ponovo je objavljena, ali ovaj put nije bila sasvim gola, no imalo se što vidjeti jer je objavljeno čak 10 stranica s njezinim fotografijama.

Krajem devedesetih, točnije 1998. godine, glumila Prue Halliwell u seriji "Charmed" čija se radnja bazirala na tri sestre vještice, a Shannen je bila najstarija. I ondje se, kao i na setu "Beverly Hillsa", svađala s kolegama pa su pri snimanju serije odlučili kako će njezin lik umrijeti pri kraju treće sezone. Potom je 2006. godine odlučila pokrenuti vlastiti reality show "Breaking Up with Shannen Doherty", no zbog slabog odaziva publike show je ugašen nakon prve sezone. Već 2010. godine probala je učiniti veliki zaokret u karijeri te se pojavila u showu "Ples sa zvijezdama". Bila je u paru s plesačem Markom Ballasom, ali ostali su zapamćeni kao plesni par koji je prvi napustio show.

U prvu bračnu luku uplovila je 1993. s Ashleyjem Hamiltonom, sinom glumca Georgea Hamiltona, no sreća je bila kratkog vijeka jer su se razveli već iduće godine. Ljubav je stavila na čekanje sve do 2002. godine kada je izrekla "uzimam" Ricku Salomonu, ali i taj brak je propao nakon samo devet mjeseci. Činilo se da je bračnu sreću pronašla u trećem braku s fotografom Kurtom Iswarienkom za kojeg se udala 2011. godine.

Kada je riječ o važnim poglavljima iz njezine biografije, Shannen je žestoka aktivistkinja za prava životinja. Upravo je iz tog razloga sudjelovala u brojnim kampanjama za širenje svijesti o okrutnosti prema životinjama. Inače, vlasnica je četiri konja i tri psa. Također, zanimljivo je kako nikada nije skrivala svoju političku pripadnost - isticala je sklonosti republikancima, dok većina njezinih suradnika stoji sasvim suprotno na političkom spektru jer simpatiziraju demokrate.

Shannen se počela suočavati sa zdravstvenim problemima u ožujku 2015. godine. Nakon što je prošla mastektomiju, kemoterapiju i radioterapiju, u travnju 2017. javnosti obznanila je da vodi bitku s karcinomom dojke u četvrtom stadiju. Tijekom borbe s teškom bolešću Shannen je podigla tužbu protiv vlastitog menadžera Stevena Blatta tvrdeći kako je on krivac za njezinu bolest jer nije vodio brigu o njezinom zdravstvenom osiguranju. Naime, ona je redovito obavljala preglede, no u jednom trenutku to nije bilo moguće jer joj je osiguranje bilo otkazano, za rak je saznala kada je konačno otišla na pregled, nažalost, prekasno. No, bila je optimistična.

"Nadam se da ću potaknuti druge da redovito odlaze na mamografiju i prebrode strah od mogućih loših rezultata. Često mi je krvario nos od kemoterapije. Ne znam je li itko od vas ovo iskusio. Uveseljavala sam samu sebe noseći smiješne pidžame koje mi je poklonila moja prijateljica Kristy. Jesu li mi zapravo popravljale raspoloženje? Jesu! Izgledala sam urnebesno i smijala sam se samoj sebi. Humor mi je pomogao da prođem kroz ono što se činilo nemogućim. Nadam se da ćemo svi uspjeti pronaći humor u nemogućim situacijama", napisala je Shannen u to vrijeme.

No, jedna vijest 2019. shrvala je Shannen, a riječ je o iznenadnoj smrti njezina prijatelja i velike ljubavi iz serije "Beverly Hills 90210", Lukea Perryja, koji je preminuo od posljedica moždanog udara, a ona se s time godinama kasnije nije mogla pomirit jer je vjerovala kako će se izvući.

Potom je, u veljači 2020., otkrila je da joj je ponovno dijagnosticirana bolest. "Užasnuta sam. Patim najviše zbog supruga Kurta i moje majke kojima ovo jako teško pada. Opet imam rak, četvrti stadij. On je metastazirao u moje tijelo i znam što to znači. Pitala sam se mnogo puta: 'Zašto ja?', a onda si kažem: 'A zašto ne ja?'. Teško mi je", rekla je glumica tada, pa otkrila i da piše oproštajna pisma i snima video zapise za svoje bližnje te da je pronašla pjesmu koju želi da joj se pjeva i svira na posljednjem ispraćaju, a pripremila si je i odjeću za sprovod.

"Znam u čemu želim otići na drugi svijet. Pripremila sam haljinicu koju sam dobila od jedne od najboljih prijateljica prije nekoliko godina. U njoj se osjećam posebno. Želim biti lijepa. Želim svima ostati u najboljem sjećanju. Trudim se posljednjih mjeseci i ispraviti neke odnose, ispričati se ljudima koje sam povrijedila - svjesno ili nesvjesno. Nastojim živjeti punim plućima i uživati u ovo malo vremena koje mi je ostalo", rekla je Shannen za američke medije, prije nego se ponovno uhvatila u koštac s teškom bolešću.

Potom je, prije godinu dana, otkrila kako joj je rak metastazirao na mozak i kosti. Iako je rekla da ne želi umrijeti, Doherty je objasnila da je smrt ne plaši. "Mislim da bih se bojala smrti da nisam bila dobra osoba, ali jesam. Ne bojim se umiranja, samo ne želim umrijeti. Nisam gotova sa življenjem, nisam gotova s voljenjem, nisam gotova s kreiranjem, nisam gotova s mijenjanjem stvari na bolje. Nisam gotova. Moja najbolja sjećanja tek stižu", dodala je.

No, kao da životna bitka koju vodi nije dovoljno, javnost je šokirala i vijest da je Doherty saznala da je njezin suprug Kurt Iswarienko imao aferu neposredno prije nego što je ona bila podvrgnuta operaciji uklanjanja tumora na mozgu, premda je negirao da je bio nevjeran. Potom je objavljeno kako je Shannen podnijela zahtjev za razvod nakon 11 godina braka. "Dalje jednostavno nije išlo i razvod je bio jedini izlaz za nju iz postojeće situacije", izjavila je njezina predstavnica za medije Leslie Sloane, a potom se i glumica oglasila porukom na društvenim mrežama. "Jedini ljudi koji zaslužuju biti u tvom životu su oni koji se prema tebi odnose s ljubaznošću i totalnim poštovanjem", napisala je na prošlog proljeća na Instagramu.

Njezina agentica je novinarima TMZ-a preporučila da se obrate Kurtovoj agentici Collier Grimm jer je ona "intimno uključena" u situaciju. Drugi izvor blizak glumici je otkrio da glumici "nije dobro" zdravstveno i dodao da je ovaj razvod daleko od prijateljskog, nazvavši ga "vrlo gorkim". U dokumentima je navedeno i da je Shannen zatražila plaćanje mjesečne alimentacije jer je bez stalnih prihoda, no da joj Kurt to ne želi dati.

Za časopis People je u studenom prošle godine rekla da joj se rak proširio na kosti, ostavljajući joj samo "još tri do pet godina života". A kako nesreća nikad ne dolazi sama, tada je objavila da joj je glumački sindikat SAG-AFRTA odbio podmiriti troškove liječenja jer lani nije zaradila 26.470 dolara, što je minimalni iznos na osnovu kojeg članovi ostvaruju pravo na plaćeno zdravstveno osiguranje. "Radim od svoje desete godine i redovito plaćam članarinu sindikatu, a kad zbog bolesti više ne mogu snimati, nikog nije briga za mene. Mislim da možemo i moramo bolje", napisala je tada Shannen Doherty koja sa svojim pratiteljima na Instagramu redovito dijeli informacije o svom zdravstvenom stanju.

No, prošlu, za nju iznimno tešku godinu, ipak je zaključila svojim novim početkom. U podcastu "Let's Be Clear with Shannen Doherty", čije emitiranje bilo najavljeno za 6. prosinca, svojoj će publici razjasniti sve izazove s kojima se suočila i životne lekcije koje je naučila na svom putu.

"Jedva čekam prvu emisiju, snima se uživo, a ja ću biti apsolutno iskrena i otvorena. U skladu s imenom, u mojoj emisiji nema zabranjenih tema i ništa se ne gura pod tepih", izjavila je tada 52-godišnja Shannen Doherty, čiji će se radijski show emitirati na kanalu The iHeartRadio. Sigurna je da će emisijom zaintrigirati slušatelje, jer će u njemu na svoj način rezimirati holivudsku karijeru u kojoj je stekla titulu "ultimativne loše djevojke 90-ih", kako ju je svojedobno nazvao američki časopis People, ali i privatne uspone i padove koji su je obilježili.

"Osjećam da kao javna osoba imam odgovornost progovoriti o svojoj borbi te educirati ljude. Uz to želim pokazati da i teško bolesne osobe i dalje žive te mogu biti vrlo aktivne. Premda ne radim, čini mi se da živim intenzivnije i strastvenije od mnogih svojih vršnjakinja bez zdravstvenih tegoba", dodala je Doherty koja će svoj život svima koji je budu željeli slušati izložiti i u radijskom podcastu.

Tako je i bilo. Svojim slušateljima pričala je kako su joj novi rezultati nedavnog tretmana pružili novu nadu za budućnost. "Trenutačno sam na novoj infuziji protiv raka i nakon četiri tretmana, nitko nije vidio razliku i htjeli su promijeniti terapiju, a ja sam bila stava: 'Držat ćemo se ovoga i vidjet ćemo'. Nakon šest ili sedam tretmana, vidjeli smo kako ruši krvno-moždanu barijeru", rekla je, dodajući kako je reakcija njezina tijela na novi tretman "čudo". "Ponekad tražite čuda na pogrešnim mjestima, a ona su vam točno ispred nosa", dodala je, no njezina su raspoloženja, uslijed teške bolesti, sklona čestim mijenama.

Prije desetak dana u svom je podcastu otkrila kako je počela prodavati svoju imovinu kako bi "olakšala život svojoj mami kad umre". "Moj prioritet u ovom trenutku je moja mama. Znam da će joj biti teško ako ja umrem prije nje. To bi joj bilo tako teško, pa želim da joj neke druge stvari budu puno lakše. Ne želim da ima hrpu stvari kojih se mora riješiti... Ne želim da ima četiri skladišta ispunjena namještajem", objasnila je tijekom podcasta.

Glumica je nedavno otišla na jug SAD-a, u svoj dom u Tennesseeju, kako bi spakirala svoje stvari nakon što je odlučila odustati od svog sna o životu na imanju i udomljavanju konja. "Dakle, bili smo u Tennesseeju i tamo sam se pakirala... Bilo je jako teško i jako emotivno jer sam se do određene mjere osjećala kao da odustajem od svog sna da izgradim to imanje, da izgradim kuću za sebe i kuću za moju mamu i zatim proširim staju", prepričala je Doherty i nastavila kako je počela plakati tijekom pakiranja.

"Osjećala sam se kao da odustajem od sna... Znači li to da odustajem od života? Znači li to da sam 'bacila ručnik'?" - preispitivala je svoje postupke. Njezini brojni poklonici diljem svijeta, koji joj ostavljaju poruke potpore na društvenim mrežama, kažu da "bacanje ručnika" nije opcija, i hrabre je da se bori. U toj borbi mnogima je, usprkos svim izazovima, postala i ostala golemi uzor.