Trudna glumica (45) otkrila kako je proslavila rođendan i pokazala trbuščić ispred Eiffelovog tornja

Slavna glumica Natalie Portman svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u proslavu svog rođendana, objavivši seriju fotografija koje dokumentiraju, kako je sama napisala, "najbolji rođendanski tjedan ikad". Zahvalivši se na dobrim željama i Italiji "što je najbolja", glumica je podijelila kolaž uspomena koji slavi život, putovanja i dobru hranu. Na prvoj fotografiji pozira nasmijana ispred male torte s jednom svjećicom, odjevena u jaknu s prepoznatljivim "CD" logom Christiana Diora, brenda čije je dugogodišnje zaštitno lice.

Galerija fotografija vodi njezine pratitelje na idilično putovanje talijanskom obalom. Na slikama se izmjenjuju kadrovi slikovitih primorskih gradića pastelnih boja, tirkiznog mora i morskih špilja. Glumica je očito uživala u gastronomskoj ponudi, podijelivši fotografije primamljivih tanjura tjestenine iz poznatih restorana kao što su "la baia" na otoku Ischia i "LO SCOGLIO" na Amalfijskoj obali, restorana poznatog po tradicionalnoj kuhinji i šarmu uz more. Između talijanskih prizora, našla se i jedna fotografija iz Pariza, na kojoj Portman opušteno pozira s prijateljicom ispred Eiffelovog tornja, dajući naslutiti da je slavlje obuhvatilo više europskih destinacija.

Ova rođendanska proslava dolazi u vrijeme značajnih novosti u glumičinu životu. Naime, nedavno je objavljeno da Portman očekuje svoje treće dijete, prvo s francuskim glazbenim producentom Tanguyem Destableom. Glumica, koja iz prethodnog braka s koreografom Benjaminom Millepiedom ima dvoje djece, čini se da je uistinu prigrlila ovu fazu novih početaka, a njezina objava odiše srećom i spokojem. Profesionalno je također vrlo aktivna; njezin akcijski film "Fountain of Youth" s Johnom Krasinskim izašao je prošle godine, dok je njezin novi triler "The Gallerist" premijerno prikazan na Sundance festivalu u siječnju.

Posebnu je pažnju privukla dvanaesta fotografija u nizu, na kojoj je Portman uspjela zabilježiti rijedak astronomski fenomen. "Ako pogledate pažljivo, na slici 12 možete vidjeti Veneru i Jupiter kako se gotovo dodiruju", napisala je u opisu. Riječ je o konjunkciji dvaju najsjajnijih planeta, događaju koji je početkom lipnja 2026. bio vidljiv diljem svijeta, a glumica je taj čarobni trenutak uspjela uhvatiti tijekom svog slavljeničkog tjedna.

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Osim obožavatelja, objavu su preplavile i čestitke brojnih poznatih kolega. Julianne Moore poručila joj je da je "najljepša žena", Brie Larson ju je nazvala "sekom", a Isla Fisher "blistavom, sjajnom kraljicom". Svoju podršku iskazali su i redateljica Cathy Yan, s kojom je Portman nedavno surađivala, te mnogi drugi, potvrđujući njezin status jedne od najomiljenijih holivudskih zvijezda.

*uz pomoć AI-a