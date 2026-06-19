FOTO Štefica iz 'Života na vagi' pozirala u badiću nakon što je skinula skoro 80 kg: 'Nije sve tako savršeno'

Štefica Sever, ime koje su mnogi zapamtili iz popularnog televizijskog showa o mršavljenju, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog objave koja razbija iluzije o savršenim transformacijama. Na svom Instagram profilu objavila je kolaž fotografija pod naslovom "Nekad i sad", uspoređujući svoje tijelo s početnih 157 kilograma i današnjih 79. No, umjesto glamurozne i retuširane "poslije" fotografije, Štefica je hrabro stala pred ogledalo i pokazala stvarnost - višak kože kao posljedicu gubitka gotovo 80 kilograma.

"Nije sve tako savršeno kako vi svi mislite. Moja koža je dokaz da kad skineš jednu određenu kilažu, dobiješ nešto sasvim drugo", napisala je iskreno uz fotografiju na kojoj pozira u donjem rublju. Ovim potezom dotaknula je temu o kojoj se rijetko govori, a koja je česta i prirodna posljedica velikih tjelesnih promjena. Kako objašnjavaju stručnjaci, problem viška kože nakon mršavljenja nastaje jer koža, čija elastičnost ovisi o kolagenu i elastinu, nakon dugotrajnog razdoblja prekomjerne težine gubi sposobnost potpunog stezanja. Štefičina objava stoga nije samo osobna priča, već i važna lekcija o biologiji tijela.

Štefičina priča priča je o nevjerojatnoj ustrajnosti koja nadilazi televizijske kamere. Gledatelji je pamte kao sudionicu šeste sezone 'Života na vagi', gdje je započela svoju borbu s kilogramima. Fotografija "prije" iz njezine objave, na kojoj nosi mikrofon, svjedoči o tom početku. No, njezin put nije stao izlaskom iz emisije. Suočila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima te je 2023. godine prošla čak pet operacija, no ni to je nije zaustavilo u njezinoj predanosti zdravijem životu.

Danas je Štefica strastvena planinarka koja osvaja vrhove, a nedavno se pohvalila usponima na Sveti Rok na Biokovu i Hum na Visu. Njezina objava nije samo prikaz fizičke promjene, već i duboko promišljanje o vlastitoj vrijednosti. Pitanjem koje je postavila pratiteljima - "Ali ipak to sam ja, jesam li se voljela prije sa 157 kila ili danas sa 79 kila. Procijenite sami" - dirnula je u srž psihologije mršavljenja. Stručnjaci sve više naglašavaju da je mentalni aspekt, uključujući samoprihvaćanje i razumijevanje emocionalnih okidača, ključan za dugoročni uspjeh i zadovoljstvo.

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Očekivano, njezina hrabrost i sirova iskrenost izazvale su lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su joj se javile brojne poznate osobe i pratitelji, iskazujući divljenje i podršku. "Bravo curooooo", poručila joj je voditeljica Marijana Batinić, a pjevačica Sofija Cingula dodala je: "Ja te volim uvijek! Da se barem vidiš mojim očima".

Mnogi su prepoznali važnost njezine poruke koja nadilazi puko mršavljenje. "Sve su to tvoji ožiljci, tvoj znoj, krv i suze i SAMO SE VOLI I VOLI", napisala je jedna pratiteljica, saževši osjećaje mnogih. Komentari poput "Naklon do poda! Ponosna sam na tebe", "Bravo, svaka čast na upornosti!" i "Ti si za mene od početka bila kraljica" pokazuju koliko je njezina poruka odjeknula. U svijetu u kojem dominiraju filtrirane i uljepšane slike stvarnosti, Štefičina objava djeluje kao prijeko potrebno osvježenje i snažan podsjetnik da je put do cilja često pun nesavršenosti.

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