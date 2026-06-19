Domaća pjevačica imala 'nezgodan problem' pa se javno obratila policiji: Hvala vam što riskirate život

Na prvi pogled, nova objava pjevačice Nike Antolos na Instagramu izgledala je kao još jedna u nizu ležernih ljetnih 'foto-galerija', savršeno kurirana za društvene mreže. Pratitelje je uvela u svoj svijet kroz nekoliko pažljivo odabranih isječaka: elegantni crno-bijeli selfie iz garderobe, na kojem pozira u svjetlucavoj mini haljini, zatim umjetnički krupni plan plavo-prugaste tkanine i smeđe torbice, te idiličan prizor dviju čaša ledene kave uz obalu. Kao posljednji kadar, podijelila je i inspirativan citat na engleskom jeziku koji poziva na molitvu, mir i pozitivnost. No, ono što je uslijedilo u opisu objave otkrilo je sasvim drugačiju i mnogo ozbiljniju pozadinu koja se krila iza naizgled bezbrižnih fotografija.

"Nebo, more… Ljubav je ziher plave boje…", započela je Nika poetično, koristeći estetiku svojih fotografija kao uvod. Upravo je plava boja, simbol neba i mora, poslužila kao neočekivana poveznica za poruku koja je slijedila. "P.S. Kad smo kod plave, hvala divnim policajcima iz Petrove što su mi pomogli riješiti nezgodan problem neki dan", napisala je, odmah zaintrigiravši više od stotinu tisuća svojih pratitelja koji nisu očekivali takav zaokret.

Iako pjevačica nije ulazila u detalje o kakvom se točno 'nezgodnom problemu' radilo, njezina je objava pokrenula lavinu znatiželje i poruka podrške. Antolos, koja je javnosti poznata kao članica popularne grupe Feminnem, posljednjih je godina izgradila i snažan osobni brend kao osoba koja se ne boji govoriti o životnim izazovima. Poznato je da otvoreno progovara o svojoj borbi s multiplom sklerozom, a često ističe i kako joj vjera pomaže u najtežim trenucima. Upravo zbog te iskrenosti, njezina je odluka da podijeli i ovo iskustvo naišla na razumijevanje publike. Nakon što je nedavno najavila velike životne promjene - napustila je posao radijske voditeljice kako bi se posvetila karijeri instruktorice pilatesa te je u Zagrebu kupila stan i poslovni prostor - njezin život u metropoli očito je ispunjen dinamikom i, kako se čini, povremenim nepredviđenim situacijama.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće

Osim same zahvale, Nika je svojom objavom poslala i mnogo širu i snažniju poruku podrške policijskim službenicima, osvrnuvši se na težinu i odgovornost njihovog posla. "Koga zovemo kad je frka - one koji za mizernu plaću često riskiraju život", istaknula je u svojoj objavi, dajući do znanja da prepoznaje žrtvu koju policajci svakodnevno podnose. Njezina refleksija o malim plaćama u usporedbi s rizikom posla odjeknula je među pratiteljima. "Znam da ne znaci puno, ali veliko vam hvala", zaključila je emotivno, a njezine su riječi potaknule brojne pozitivne reakcije. U komentarima su se nizali izrazi podrške i odobravanja, a među njima se istaknula i poruka kolegice pjevačice Žane Mari, koja joj je kratko napisala "Girl crush", aludirajući na divljenje. I drugi su pratitelji hvalili njezinu gestu, ističući kako je lijepo vidjeti javnu osobu da iskazuje poštovanje prema policiji.