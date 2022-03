Veliki povratak 4 Asa: 'Znamo da će Rajka Dujmića biti nemoguće zamijeniti'

Grupa 4 asa ponovno je zajedno. Potpisivanjem novog ekskluzivnog ugovora za Croatia Records najavljuju novi studijski album, ali i veliku turneju. Od njihova prvog okupljanja prošlo je 20 godina, a od zajedničkog albuma i velike turneje na kojoj ih je gledalo više od pola milijuna ljudi tek koja godina manje. Nažalost, sada s Vladom Kalemberom, Alenom Islamovićem i Juricom Pađenom nije prerano preminuli Rajko Dujmić.

- Na povratničkom albumu naći će se nekoliko novih pjesama, nekoliko obrada starih pjesama naših bendova, ali i obrada pjesama drugih izvođača. Jedna od njih je recimo “Šošana” Zlatka Manojlovića, a napravit ćemo i obradu jedne pjesme Atomskog skloništa, s kojim nismo izravno povezani - rekao nam je Jurica Pađen i otkrio da će na albumu i turneji gostovati puno poznatih glazbenika iz regije.

- Rajka je nemoguće zamijeniti, pa će u svakom gradu četvrti as biti neki poznati glazbenik iz tog područja. Inače, na ideju o našem ponovnom okupljanju došao je Alen Islamović. Kada je s Bijelim dugmetom obilazio gradove u regiji, pitali su ga hoće li se vratiti 4 asa. Kako je postojao interes za naš povratak, a budući da je taman i 20 godina od našeg prvog okupljanja, odlučili smo se na ponovnu suradnju. Prvi veliki koncert bit će na jesen u Zagrebu, a nakon toga krenut ćemo na turneju po Hrvatskoj i inozemstvu. Regionalna je to priča, kad smo se prvi put pojavili, svirali smo u svim susjednim zemljama. A s obzirom na to da nas vežu prijateljstva s drugim velikim izvođačima iz susjedstva, svi su bez puno pitanja izrazili spremnost da nam se pridruže u studiju, ali i kao gosti uživo - otkrio nam je Pađen koji i dalje nastupa s grupom Aerodrom. Svirat će u Švedskoj, ali i u Kataru, na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

- Dobili smo poziv da sviramo u fan zoni i zabavljamo naše navijače. Bit će i puno koncerata ljeti, polako slažemo plan - kaže Pađen koji se lani pridružio ekskluzivnom krugu autora kojima je izdan notni zapis hitova.

- To je posebno priznanje jer je notne zapise dosad dobilo samo 17 autora. Naći se u takvom društvu zaista je velika čast. Izdanje sadrži 30 pjesama. Može se reći da je polovica poznata širem krugu ljudi, dok je druga polovica za prave fanove - ističe glazbenik. Pađena i ove godine gledamo kao člana žirija HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju”, uz Danijelu Martinović, Zoricu Kondžu i Marka Tolju.

- Vratila se stara kemija u žiri. Drago mi je da je s nama i Zorica, s kojom sam prijatelj dugi niz godina. Polako se upoznajemo s izvođačima, neke znamo i otprije. Ja to promatram kao veliki show u kojem je najbitnije dobro se zabaviti i dobro se osjećati. Ne treba se smrtno ozbiljno shvaćati svaka izgovorena riječ ili kritika - kaže Jurica i dodaje kako ga je dosad najviše iznenadio Marko Braić, a dobra mu je bila i Marina Orsag.

- Doista su me ugodno iznenadili svojim performerskim i pjevačkim sposobnostima u prvoj emisiji - kazao je Pađen.

Prije dvije godine mediji su pisali o tome da je jednu njegovu pjesmu plagirao ni manje ni više nego Paul McCartney. Pađen je preko jednog softvera u Sloveniji ustanovio da se njegova pjesma “Samo me draga ne ostavi” iz 1997. godine i pjesma “Confidante”, koju je Mccartney objavio na albumu “Egypt Station” iz 2018., podudaraju u čak 97 posto dijelova, a da je to zaista tako dobio je i službenu potvrdu Hrvatskog društva skladatelja.

- Ne namjeravam se povlačiti po sudovima, ali jedan prijatelj koji se bavi izdavaštvom na svjetskoj razini uspio je izgleda doći u kontakt s McCartneyem. Čekam što će dalje biti. Vjerujem da je to neki kozmički sinkronicitet, a ne da je Paul uzeo moju pjesmu. To mi je veliki kompliment, da razmišljam na isti način kao jedan od najpoznatijih svjetskih autora svih vremena. Nevjerojatno je da nam se pjesme poklapaju u čak 16 taktova, a za plagijat su dovoljna četiri takta - rekao je Pađen koji je nedavno zahvaljujući 13-godišnjoj kćeri Mili otkrio da je stara pjesma Aerodroma “Obična ljubavna pjesma” postala pravi hit među mladima na TikToku. Dosad je snimljeno više od 2000 obrada i stavljeno na tu popularnu društvenu mrežu.

- Kći me na to upozorila još ljetos, i drago mi je da je tako. Očito djeca prepoznaju svježinu, autentičnost i iskrenost. Inače, i Mila i moj sin Vito su prilično samozatajni i ne vole se hvaliti da im je tata poznati glazbenik. I oni idu u glazbenu školu, Vito svira klavir, a Mila flautu. Odrasli su uz glazbu, i mama im pjeva, pa im je sve to nekako normalno - ponosno je zaključio Jurica Pađen.

VIDEO: Dobitnika Večernjakove ruže Tina Kovačića dočekali bakljadom u Osijeku