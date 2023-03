Veličan vjerojatno nije ženomrzac, no hvatanje Zagorkina kipa za grudi je jednostavno glupo

Turistički vodič // HRT 1 - PET KAKTUSA

Teško se još neka kritika može uputiti Borisu Veličanu, a da je već u zadnjih tjedan dana nije primio zbog svoje navodno "putopisne serije" o Hrvatskoj. Ako je nekome slučajno promaknulo, ovaj inače navodno poznati putopisac je autor serijala "Turistički vodič" u sklopu kojeg strancima pokazuje Hrvatsku (što je čak dobra ideja), a koji se počeo prikazivati prošlog tjedna na HRT-u te je već u prvoj epizodi napravio gaf zbog kojeg je pokrenuo čitav niz rasprava na društvenim mrežama. On je, naime, "svoju turu" po Zagrebu započeo u Tkalčićevoj ulici, pokraj kipa Marije Jurić Zagorke, te je grupici turista prodao lažnu foru da se u Hrvatskoj vjeruje da će se ostvariti želja onome tko primi Zagorku za grudi. Onda je mrtav-hladan primio Mariju Jurić Zagorku za "boobs" (kako je rekao) i još je na kraju kip - koliko god to bilo teško za povjerovati - pljesnuo po dojci za završni dojam.

Trebalo je ravno tri i pol sekunde da se na Veličana sruči salva uvreda na društvenim mrežama pa je odmah prozvan za mizoginiju, seksizam, šovinizam… S druge strane, s obzirom da se ljudi, a posebice na društvenim mrežama, ne mogu složiti ni oko čega te bi se vjerojatno uspjela stvoriti dva tabora različitih mišljenja i oko toga je li nebo plavo ili zeleno, odmah su se javili i oni koji su optužili prozivatelje za preveliku dozu političke korektnosti. Njima je, pak, to sve šala.

Ovu ću kritiku završiti zaključkom da se ne mogu u potpunosti složiti niti s jednima. Ne, Veličan vrlo vjerojatno nije neki veliki ženomrzac koji je svjesno išao degradirati lik i djelo Marije Jurić Zagorke niti ga sada treba etiketirati na društvenim mrežama kao glavnog šovinista u Hrvatskoj. Ali ne, to nije niti smiješno, već je jednostavno - glupo. Hrvatska ima dovoljno autentičnih zanimljivosti te nije potrebno izmišljati lažne, a argument "to je tako vani" je na razini rasprave u vrtiću "vidio sam to kod Marka pa želim i ja".

Veličan se na kraju ispričao uz napomenu da mu je žao što je ta scena zasjenila ostatak emisije, ali nije se tu ništa niti imalo zasjeniti jer je jednostavno sve u kompletu jako loše i najlakše je cijelu emisiju opisati ovako: da kao turist dođem u neku zemlju i da dobijem ovakvu turu i ovakvog vodiča, koji umjesto interesa za zemlju izaziva samo susramlje, nakon 10 minuta bih se okrenula u drugom smjeru i otišla. Hvala lijepa, niste trebali! Jer poanta nije da se tura, a u ovom slučaju emisija, vrti oko vodičevog ega i njegovog lošeg humora, nego da turiste, u ovom slučaju gledatelje, u isto vrijeme nečemu nauči, educira te zainteresira.

Južna Amerika sa Simonom Reeveom // HRT 2 - DVIJE RUŽE

Ukoliko netko zbilja želi pogledati dobar putopis, neka okrene na HRT 2, koji zapravo prikazuje cijeli niz jako dobrog sadržaja po tom pitanju. Tako se ovog vikenda mogla pogledati zadnja od četiri epizode "Južne Amerika sa Simonom Reeveom". Jako zanimljivo, zabavno i poučno! Reeve pokazuje pravu Južnu Ameriku i kao pravi putopisac trudi se naći ono najzanimljivije i autentično to prenijeti, a ne doslovno izmisliti lažne tradicije.

Ples sa zvijezdama // NOVA TV - TRI RUŽE

Da pružanje zabavnog sadržaja ne podrazumijeva da je u isto vrijeme potrebno degradirati ukus pokazuje pak emisija "Ples sa zvijezdama" koja je, nakon toliko godina na televiziji, i dalje jednako zanimljiva u svom izvornom obliku kada je istinski orijentirana na ples i plesače. Nova sezona je počela za vikend, a prema viđenom prve nedjelje, Nova TV je opet napravila jako dobar posao!

Brak na prvu // RTL - TRI RUŽE

Dok ples tek počinje, RTL-ov "Brak na prvu", na svu sreću, završava. Emisija je to koja se ne može pohvaliti držanjem do ukusa, posebice u ovoj sezoni kada je produkcija u emisiju dovela dio sudionika koji očito nisu tamo kako bi pronašli ljubav nego kako bi radili scene. No čak ni to nije podiglo razinu zanimljivosti pa se u više navrata tijekom showa produkcija doslovno pred kamerama miješala u tijek emisije kako bi bila zanimljiva (tako su, primjerice, sugerirali natjecateljima o čemu da pričaju). Ta se praksa do sada nije mogla primijetiti, ali očito očajna vremena zahtijevaju očajne poteze produkcije.

