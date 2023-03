Umro Gary Rossington, posljednji izvorni član Lynyrd Skynyrda

Gitarist Gary Rossington, posljednji preostali originalni član američkog rock benda Lynyrd Skynyrd, umro je u nedjelju u dobi od 71 godine, priopćio je bend.

Rossington je bio jedan od osnivača rock grupe najpoznatije po pjesmi "Sweet Home Alabama" iz 1974. godine.

"S najdubljim suosjećanjem i tugom obavještavamo vas da smo danas izgubili našeg brata, prijatelja, člana obitelji, tekstopisca i gitarista, Garyja Rossingtona", napisao je bend na Facebooku.

"Gary je sada sa svojom Skynyrd braćom i obitelji na nebu i lijepo svira, kao što uvijek čini", dodaje se.

Bend nije objavio uzrok smrti, ali Rossington je imao niz problema sa srcem, uključujući hitnu operaciju srca 2021., prema objavi grupe u to vrijeme. Rossington je rođen 1951. u južnoj državi Floridi i osnovao je prvu postavu Lynyrd Skynyrda 1964. s bubnjarom Bobom Burnsom i basistom Larryjem Junstromom.

Gitarist je preživio nekoliko teških nesreća 1970-ih, uključujući tešku prometnu nesreću 1976. i zloglasnu zrakoplovnu nesreću 1977. u kojoj su poginula tri člana benda.

Sastav je osnovan u ljeto 1964. u gradu Jacksonville, Florida, SAD. Osnivač je Ronnie Van Zant (pjevač), a njemu se pridružuju Gary Rossington (gitarist), Larry Junstrom (basist) te Bob Burns (bubnjar), a pod svojim prvim imenom "My Backyard".

Nedugo nakon osnivanja pridružuje im se i Allen Collins, drugi gitarista. Uzori su im bili The Yardbirds i The Beatles, čije su pjesme uglavnom izvodili u počecima. Pomalo su i skladali svoje pjesme u kojima se osjećao zvuk britanskog rocka, hard rocka, boogiea i bluesa. Tad su i dva puta mijenjali ime, pa su se zvali "The Noble Five" i "One Percent". Među svojim prvim ostvarenjima su singlovi "Need All My Friends" i "Michelle", snimljene 1968. Prve značajne nastupe ostvaruju kao predgrupa sastavu Strawberry Alarm Clock. Prvi pravi uspjeh ostvaren je 1969., kada su pobijedili na lokalnom natjecanju "Battle Of The Bands" u Jacksonvilleu. Nagrađeni su snimanjem pjesama u Atlanti, gdje su snimili pjesme "Spoonfull" i "Michelle".

Pod imenom "One Percent", 1971. povlače se na farmu u blizini Jacksonvillea, gdje im se pridružuje klavijaturist Billy Powell. Došlo je i vrijeme za novu promjenu imena. Konačni izbor je pao na Leonarda Skinnera, Burnsova i Rossingtonova strogog učitelja tjelesnog odgoja u srednjoj školi. Van Zant nije bio oduševljen tom idejom, ali, na kraju, za konačno ime sastava je dogovoreno ime Lynyrd Skynyrd.

Nastavljajući s novim imenom i dosta žešćim zvukom, sastav nastupa po jugu SAD-a. U to vrijeme ponovno snimaju demoe pjesama "Free bird", "One More Time" i "Gimme Tree Steps". Ubrzo sastav napušta Bob Burns, a zamjenjuje ga Rickey Medlocke. U siječnju 1971. snimaju nove demomaterijale, među kojem je bila i pjesma "I've Been You Fool". Članovi benda doživjeli su tragediju 20. listopada 1977., tri dana nakon izlaska albuma "Street Survivors".

Vraćajući se s koncerta iz Greenvillea, Južna Karolina, zrakoplov s članovima sastava ruši se zbog problema s gorivom u močvarama Gillsburga, Mississippi. To je bilo službeno izvješće policije, iako se nagađalo i o sabotaži, što nikad nije dokazano. U nesreći živote gube članovi sastava Ronnie Van Zant, Steve Gaines, Cassie Gaines, manager sastava, te pilot i kopilot. Čudom preživljavaju Allen Collins, Leon Wilkeson, Gary Rossington i Artimus Pyle, ali s težim ozljedama.

Album je ubrzo rasprodan u (najprije) zlatnoj nakladi, a potom i platinastoj, dosegnuvši 5. mjesto američke ljestvice albuma, a singl "What's Your Name" bio je 13. Nakon svih ovih tragičnih događaja, preostali članovi sastava objavljuju da sastav prestaje s radom.

Stari članovi Gary Rosington, Ed King, Billy Powel, Artimus Pyle i Leon Wilkeson, te novi pjevač Johnny Van Zant, brat pokojnog Ronniea, i gitarista Randall Hall, prateće vokalistice Dale Kranz Rossington i Carol Bristow, četiri godine nakon okupljanja, ponovno pokreću Lynyrd Skynyrd, te 11. lipnja 1991. izdaju album Lynyrd Skynyrd 1991. Poznate pjesme s albuma su: "Keeping The Faith", "Smokestack Lightning", "Southern Women" i "Pure And Simple".

