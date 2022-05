Vedrana Rudan šokirala priznanjem: 'Dvaput sam pokušala ubiti vlastitog oca, bio je u krvi od glave do pete'

Književnica Vedrana Rudan (72) svojim izjavama često privlači pozornost medija, a učinila je to i ovog puta kada je ogolila dušu i progovorila o teškom djetinjstvu i odrastanju uz oca s koji je maltretirao obitelj. U šokantnom intervju za srpsku emisiju ''Lica kao sav... normalan svet" otkrila je da je čak dva puta pokušala ubiti vlastitog oca.

-Pokušala sam ubiti oca kada sam imala 15 godina, ali nije mi uspjelo. Pokušala sam i kada sam imala 20, ali je jedva ostao živ- započela je svoju ispovijest Rudan.

-Imala sam 21. godinu, diplomirala sam i radila. U to vrijeme nosile su se mini suknje, a preko noći su moderne postale maksi suknju. Zarađivala sam, imala sam svoj novac i pratila modu pa sam tako mini suknju zamijenila maksi. Otac je tada došao u kuhinju, živjeli smo u rupi, odmjerio me. Majka je stajala u kutu, drhtala, nikada se nije smio dizati ton, a otac je rekao: ''Jučer si bila ku***, a danas si časna sestra, odluči se", kazao mi je. Odgovorila sam mu: ''Ne se**''. Majka je skoro umrla, tada sam prvi put digla ton na oca. Pomislila sam ''pa što mi se može dogoditi?'', završila sam školu, radim...- prisjetila se Vedrana pa nastavila:

Foto: YouTube Screenhshot

- Prišao mi je, podignuo me i bacio u stakleni ormar. Bila sam sva u krvi i staklu. U to vrijeme smo imala peć na drva i na njemu je bio ogroman lonac puna gulaša. Primila sam ga i bacila ocu u glavu. Majka je viknula, otac se odmaknuo. Bio je u krvi od glave do pete, ali ipak ga je doktor uspio spasiti. Omiljena konobarica ga je nakon povratka pitala što mu se dogodilo, a on joj je odgovorio: ''Vedrana me pokušala ubiti'' na što mu je ona odgovorila ''što je do sada čekala''- ispričala je Vedrana koja je toga dana odlučila otići od kuće u namjeri da se više ne vrati.

Tako je bilo do udaje, a onda je njezin bivši suprug otišao u vojsku. Kako kaže, bila je sama s malim djetetom, a onda je jednog dana nazvala majku i rekla kako nemaju što jesti i upitala može li se vratiti kući. - Obožavao je mog sina, pa me od tog trenutka više nije taknuo. Moj sin je tako uz polupismenog djeda već sa dvije godine naučio čitati kao neki svećenik. Bila je to natprirodna ljubav- zaključila je Rudan.

VIDEO Franka Batelić otkrila da je trudna! S Ćorlukom čeka drugo dijete