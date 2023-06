Neymaru trudna zaručnica dozvoljava da je Brazilac vara? Imaju sporazum i tri stroga pravila

Brazilska nogometna zvijezda Neymar i njegova zaručnica Bruna Biancardi imaju navodno prilično liberalna pravila za svoju vezu u kojoj napadač PSG-a može bez problema 'šarati' okolo. The New York Post piše pozivajući se na Em Off brazilski igrač Paris Saint-Germaina i manekenka drže se tri pravila koja mu dopuštaju nevjeru.

Navodno, Neymar može biti s drugim djevojkama sve dok je diskretan u vezi. Zabranjeno mu je biti s prostitutkama i voditi ljubav bez zaštite te ih ne smije poljubiti u usta. Dok se toga pridržava, 31-godišnji nogometaš je navodno 'slobodan flertovati, pa čak i imati odnose sa drugim ženama.'

Neymar i Biancardi, koji su svoju vezu objavili u travnju 2022., obznanili su vijest o trudnoći zajedničkom objavom na Instagramu godinu kasnije. Ovaj par se nije puno oglašavao o svom odnosu nakon što su se kratko razišli u ljeto 2022. godine, a onda su se ubrzo pomirili. Neymar već ima 12-godišnjeg sina Davija Lucca da Silva Santosa iz prethodne veze s Carolinom Dantas.

Trenutno se oporavlja od operacije ligamenata gležnja zbog čega će izostati s terena oko tri mjeseca.