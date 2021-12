Vanja Halilović vratila se na TV, Sanju Doležal i gledatelje nasmijala potezom u kuhinji: 'Pošteno si ti to ulila'

Bivša manekenka i televizijska voditeljica Vanja Halilović (37) jučer je gostovala u emisiji InMagazin u rubrici 'Kuhanje je In' kod Sanje Doležal te su njih dvije pripremale pitu od bundeve. Posao su podijelile tako da je Sanja radila nadjev, a Vanja tijesto. Halilović je tijekom pripreme jela pokazala i kako dodaje vino u tijesta za kolače. Radi se o odokativnoj metodi što je nasmijalo Sanju. "Ooo, pa dobro si ti to! Pošteno ulila", prokomentirala je voditeljica rubrike 'Kuhanje je In'.

Foto: Nova TV Halilović je otkrila i da više voli slanu hranu od slatke. „Slani sam tip, ali ne odbijam ni slatko“, objasnila je s velikim osmjehom, a Sanja se s njom složila. Voditeljicu InMagazinove kulinarske rubrike zanimalo je i u čemu je Vanja majstorica što se tiče pripreme jela. „Više sam za tradicionalnu hranu. Za čušpajze, sarme, punjene paprike, juhice raznorazne“, objasnila je.

Inače, Vanja je direktorica marketinga Vinarije Kutjevo, a ovom je prilikom pozvala Sanju u posjet. Doležal je objeručke prihvatila poziv, a Halilović joj je obećala da će pregledati i arhivska vina. Dodajmo da se Vanje mnogi sjećaju i kao HRT-ove voditeljice i novinarke, a zadnjih se godina povukla iz javnosti. U sretnoj je vezi s Franom Barbijerijem, a par je zajedno otvorio i restoran u Zagrebu te su se okušali i u poduzetničkim vodama.

