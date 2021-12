Sanela otvoreno o svojim ispadima u showu: Moj napad na pojedince je bila vrsta samoobrane

Od omiljene do omražene, tako bi se ukratko mogao opisati put Sanele Novljaković u RTL-ovom showu "Brak na prvu" u kojem su je ljubavni eksperti spojili s Jasminom i taj odnos nije funkcionirao i tijekom showa razvili su se osjećaji između Sanele i drugog natjecatelja Edina. Pred sam kraj showa dinamika odnosa među natjecateljima se promijenila, a Sanela je mnoge od njih izvrijeđala javno zbog čega su gledatelji počeli mijenjati mišljenje o njoj pa smo na početku ovog razgovora pitali Sanelu je li joj žao zbog tih postupaka.

- Mnogi gledatelji zaboravljaju moj 'put kroz show', od samog početka sve je nekako krenulo krivo. Od Jasminova 'bijega' sa svadbe, do pisanja 'odlazim' na prvoj ceremoniji. Žao mi je što su mnogi na temelju jednog 'lošeg dana' promijenili mišljenje o meni, ali i dalje ima onih koji me, bez obzira na moj 'ispad' i napad na pojedince, podržavaju i velika im hvala na tome. Svoj bih napad na pojedince okarakterizirala kao neku vrstu samoobrane jer smo jednako tako i mi napadnuti i osuđivani s njihove strane, a zbog čega?! Zato što se dogodilo ono zbog čega smo trebali zapravo svi mi i biti tamo, da pronađemo ljubav. Ne žalim što sam nas branila, ali mi je žao zbog moje preburne reakcije i 'teških' riječi. - odgovara nam Sanela i dodaje kako su obitelj i prijatelji reagirali na njezino ponašanje u showu.

- Obitelj, prijatelji i svatko tko me malo bolje poznaje zna kakva sam i zna da sam u showu bila svoja od prvog do zadnjeg dana, da nisam glumila ono što nisam. Od svih njih imam bezuvjetnu potporu i podršku i nema razloga za razočaranje. Otkrila nam je i u kakvim je odnosima sada s Jasminom.

- S Jasminom se znam povremeno čuti, i to je to. Zahvaljujući showu, stekla sam dva nova dobra prijatelja, a to su Ivona i Tomislav. Ivona mi je bila podrška i potpora tijekom showa, što se moglo i primijetiti na malim ekranima, a to je ostala i danas. Čujemo se skoro svaki dan, a kada dođe u Hrvatsku, obavezno se vidimo i popijemo kavu. S Tomislavom se također čujem dosta često, popijemo kavu kad se uspijemo uhvatiti zbog poslovnih obaveza. U showu je Sanela rekla kako je žene često smatraju konkurencijom, a na ljubomoru drugih, kaže nam, nikada ne reagira.

- Smatram da se svatko od nas barem jednom u životu našao u situaciji da naiđe na neku vrstu ljubomore od strane drugih osoba, pa tako sam i ja. Nikad nisam reagirala na takve stvari jer smatram da nisam ništa bolja ni lošija od drugih. - veli i dodaje kako

svaka stvar, svaka osoba ili svaki događaj koji su je povrijedili, s razlogom su u prošlosti i želi da tamo i ostanu. Njezina ljubavna priča s Edinom skoro je završila zarukama, a je li Edin njezin tip idealnog muškarca i možete li zamisliti budućnost s njim?

- Svi mi kada smo zaljubljeni, idealiziramo svog partnera i smatramo ga idealnom osobom za sebe, pa isto tako i zamišljamo zajedničku budućnost. A ja vas pitam, postoji li zapravo išta idealno u životu? - diplomatski nam odgovara. Tijekom showa nije dobila ljubavne ponude od gledatelja, ali bilo je puno poruka podrške, ohrabrenja i lijepih riječi, a muškarac koji može osvojiti Sanelu mora imati sljedeće kvalitete. - Muškarac me može osvojiti prvenstveno stavom i pristupom, samozatajnošću, iskrenošću, muževnošću, humorom. - kaže.

Za kraj s nama je podijelila svoje razmišljanje o sudjelovanju u showu, te kakve je lekcije o ljubavi i međuljudskim odnosima naučila u showu.

- Ne žalim što sam sudjelovala u showu. Smatram da je svako iskustvo dobrodošlo. Čovjek uči dok je živ! Bez obzira na to što je 'Brak na prvu' u jednu ruku zabavnog karaktera, također je i sociološki eksperiment i vjerujem da su se mnogi gledatelji mogli pronaći u nekoj od naših priča i da su se mogli poistovjetiti s nekima od nas. Pa možda, eto, otud i dolaze svakojaki komentari i mnogi od nas reagiraju na ono što i kako trenutno vidimo. Moja lekcija izvučena iz svega je samo potvrda da ljubav nema granica i da se dogodi onda kada i gdje se najmanje nadaš. Što se tiče međuljudskih odnosa, ne treba se previše zamarati nečim na što jednostavno ne možeš utjecati. Život je jedan i živi ga punim plućima - poručuje Sanela. ,

