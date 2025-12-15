Naša poznata influencerica otkrila kakav je njen ljubavni status nakon razvoda: 'Baš mi je dobro'

Naša influencerica Meri Goldašić nedavno je potvrdila kako se razvela od supruga Jurice, a sada je na društvenim mrežama prvi put progovorila o svom ljubavnom statusu. "A na tu temu: NEMAM APSOLUTNO NIKOG. I baš mi je dobro. Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zajebana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira", poručila je Meri.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Meri je vijest o razvodu prvi put objavila na Instagram Storyju. "Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je Goldašić.

Meri je u travnju prošle godine dala intervju za Večernji list te opisala devet čarobnih dana koje je sa suprugom Jurom te sinovima Aleksandrom i Riom provela na istočnoafričkom otoku Zanzibaru. – Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće i ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend-odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko.

Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor – kazala je.