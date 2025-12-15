Naši Portali
Naša poznata influencerica otkrila kakav je njen ljubavni status nakon razvoda: 'Baš mi je dobro'

Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zajebana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira, poručila je Meri

 Naša influencerica Meri Goldašić nedavno je potvrdila kako se razvela od supruga Jurice, a sada je na društvenim mrežama prvi put progovorila o svom ljubavnom statusu.  "A na tu temu: NEMAM APSOLUTNO NIKOG. I baš mi je dobro. Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zajebana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira", poručila je Meri.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Meri je vijest o razvodu prvi put objavila na Instagram Storyju. "Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je Goldašić.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
1/60

Meri je u travnju prošle godine dala intervju za Večernji list te opisala devet čarobnih dana koje je sa suprugom Jurom te sinovima Aleksandrom i Riom provela na istočnoafričkom otoku Zanzibaru. – Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće i ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend-odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko.

Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor – kazala je.

Glavni osumnjičeni za ubojstvo slavnog redatelja njegov je sin! Bivši beskućnik godinama se borio s ovisnošću

Rob Reiner
NICK REINER

Tko je sin slavnog redatelja koji je optužen za stravična ubojstva? Godinama se borio s ovisnošću, a o njemu je otac snimio film

Promovirajući film, Nick je u intervjuima detaljno opisao svoju borbu. "Počeo sam s 15 godina i otada sam bio u više od 17 rehabilitacijskih centara", izjavio je tada, objašnjavajući zašto pomoć dugo nije davala rezultate. "Nisam bio spreman prestati. Moji roditelji su činili sve što su mogli, ali ovisnika ne možete prisiliti na trijeznost. Morate sami doći do te točke.

književna preporuka miljenka jergovića

Roman koji zaslužuje sve hrvatske književne nagrade, koje neće dobiti, i sve dobre hrvatske čitatelje, koji će ga sigurno pročitati

"Tko je taj čovjek" knjiga je dokumenata, citata, skrivenih i otkrivenih faksimila. Nijedan povijesni podatak u knjizi nije izmišljen ni domaštan. Istina je sve, do posljednjeg djelovodnog broja i novinskog citata. Postojalo je i postoji sve. No, "Tko je taj čovjek" ni u jednom trenutku ne biva dokumentarni roman. Ovo je fikcija, fantazija o atentatu na Adolfa Hitlera, s jednim jedinim fiktivnim, izmišljenim protagonistom. Ili, možda, ni on nije posve izmišljen? To će otkrivati pomnjiv i začaran čitatelj, dok bude čitao ovu knjigu

Ivan Dečak
Ivan Dečak: 'U Italiji me uvijek iznova iznenadi njihova neopisiva sposobnost življenja, opuštenost i toplina'

Ivan Dečak i njegova pratnja imali su sreću boraviti u ovom bajkovitom krajoliku koji spaja prirodne ljepote, kulturno bogatstvo i autentičan talijanski duh. Njihovo smještajno mjesto u podnožju Dolomita s pogledom na rijeku Piave i planinske vrhove bilo je idealno polazište za otkrivanje kako poznatih destinacija poput Venecije i Ferrare, tako i manje poznatih, ali šarmantnih mjesta regije Veneto

