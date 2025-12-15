Naši Portali
U ŠOKU JE

FOTO Žanamari opisala opasnu situaciju koja joj se dogodila na putu za Zagreb: 'Koja je uopće vjerojatnost ?'

Žanamari Perčić
Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
15.12.2025.
u 17:00

Kaže vulkanizer da sam stala na čavao. Znači koja je uopće vjerojatnost da se to ikom dogodi i onda da guma eksplodira posred autoceste, a da mi vozilo uopće ne javi pad tlaka u gumi", napisala je pjevačica uz fotografiju puknute gume

Pjevačica Žanamari Perčić na Isntagramu je opisala kako je na putu za Zagreb doživjela prilično opasnu situaciju. "Evo sad kad sam živa došla kući mogu podijeliti što mi se dogodilo na putu za Zagreb. Kaže vulkanizer da sam stala na čavao. Znači koja je uopće vjerojatnost da se to ikom dogodi i onda da guma eksplodira posred autoceste, a da mi vozilo uopće ne javi pad tlaka u gumi", napisala je pjevačica uz fotografiju puknute gume. Kasnije je objavila i fotografiju iz Makarske. "Lijepo je biti živ i opet piti kavicu pod makarskim suncem. Uživajte u svakom trenutku", napisala je. 

Žanamari
Foto: Instagram

Inače, Žanamari je u petak navečer u Zagrebu uživala u društvu kolegice Nives Celzijus. Nives i Žanamari javile su se iz jednog kluba te pokazale kako su se zabavljale i plesale. Nives je za ovu večer izabrala crvenu mini haljinu s s velikim dekolteom, a Žanamari mini suknju leopard uzorka i crni, dekoltirani top. Zajedničke snimke podijelila je Žanamari na Instagram storyju, a na njima se može vidjeti da su se odlično zabavljale.

Žanamari
Foto: Instagram

Podsjetimo, Žanamari je nedavno ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica, a svojom posljednjom objavom na Instagramu doslovno je srušila internet. Vatrena Makaranka, koja nikada ne bježi od smjelih modnih kombinacija, objavila je video koji je u kratkom roku prikupio lavinu reakcija i komplimenata. Čini se kako je prosinac za Žanamari rezerviran za najodvažnija izdanja, jer ovo je već druga objava u nizu kojom pomiče granice.

U videu, snimljenom u moderno uređenom hodniku, Žanamari samouvjereno korača prema kameri odjevena u dugu, pripijenu crnu haljinu u potpunosti izrađenu od prozirne čipke. Kreacija je savršeno pratila svaku liniju njezinog isklesanog tijela, dok se ispod nje naziralo elegantno crno donje rublje, a posebno su se isticale tangice. Pjevačica je svoj izgled upotpunila malom crnom torbicom i elegantnim salonkama, dok joj je duga smeđa kosa ležerno padala preko ramena, zaokružujući ovaj glamurozan i provokativan stajling.

Kao glazbenu podlogu za svoj modni defile, Žanamari je odabrala legendarni hit "What's Up?" grupe 4 Non Blondes, a u opisu je duhovito poručila: "4ever Non Blonde" (Zauvijek ne-plavuša), aludirajući na ime benda. Ovim potezom još je jednom pokazala svoj smisao za humor i kreativnost, povezujući glazbu sa svojim vizualnim izričajem. Njezini pratitelji, kao i brojni kolege s estrade, nisu mogli sakriti svoje oduševljenje.

Žanamari Perčić

