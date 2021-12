Europskog princa očekuju financijske promjene, ali i dodatna odgovornost

Bajkovito lijepo je roditi se kao princ i nasljednik jedne od najbogatije plemićke obitelji na svijetu. Lijep na mamu, razmažen, vladar Monaka, princ Albert rođen je u znaku Ribe, s podznakom u Blizancima i s Mjesecom u Jarcu. Zanimljivo je vidjeti kako trenutak rođenja opisuje karakter i životni put osobe koja je samim rođenjem dobila važnu ulogu. Položaj planetoida Kiron na zenitu objašnjava da Albert ispunjava zadaću svoje sudbine obnašajući funkciju koja mu je dodijeljena. Nije se tome veselio niti je inauguriran u sretnim okolnostima. Ali on to radi potpuno predano i maksimalno odgovorno. Postao je u neku ruku mudrac i pokrovitelj, čak i liječnik svoje male ali utjecajne države. Prijestolje je preuzeo 12. srpnja 2005. godine s konjunkcijom Plutona i Saturna, a koji je ’zasjenio njegovo Sunce, što je značilo potpunu i trajnu transformaciju njegova identiteta, njegova načina života i njegova poimanja samoga sebe. Bilo je vrlo bolno za njega.

Cijela njegova mladost bila je poput snova: okružen bogatstvom i lijepim ženama, svim mogućim izazovima lijepog i sretnog mladića. On je to maksimalno koristio i uživao. Natjecao se na Olimpijskim igrama 1988. Studirao je političke znanosti i bankarstvo. Imao je ljubavne veze s najljepšim ženama svijeta. Dobio je izvanbračnu kćer 1992., a 2003. je dobio izvanbračnog sina. Nakon preuzimanja prijestolja upoznao je južnoafričku olimpijku u plivanju Charlene koja je rođena 25. siječnja 1978., dvadeset godina mlađu od sebe. Ona ga jako podsjeća na njegovu voljenu mamu Grace Kelly koja je poginula kada je imao 24 godine. Mamina smrt uzrokovala je depresiju i strah od napuštanja te strah od strogog oca. Neptun je ostavio tada jednu nedoumicu u njegovoj psihi: što se zapravo dogodilo i je to bio samo nesretan slučaj. Supruga je ujedno njegova iskrena prijateljica i osoba koju on zaista voli. Njih dvoje su jednostavno suđeni jedno drugome, da imaju nasljednika.

Zajedno su jako popularni i prihvaćeni. Nije ljubav između njih prestala. Charlene je jednostavno morala na neko vrijeme pobjeći u izolaciju, u svijet u kojem je odrastala i urediti neke svoje obiteljske probleme, ali usput izliječiti i depresiju i krizu srednjih godina. Ona je imala nekakav problem s licem, koji je narušio njezinu prirodnu ljepotu, ali je veća bol bila povezana s Albertom i nekim bolnim spoznajama. Kako je u njoj ostala trauma od saznanja u vrijeme njihova vjenčanja, sada je novo saznanje vratilo staru traumu. Osjećajna i ranjiva, princeza je pri kraju svoje bračne pauze. Albert nju treba više nego ona njega. Princ Albert je emocionalan ali je te emocije naučen skrivati. Pun je nesigurnosti u svoje vlastite kvalitete jer ga je otac stalno osuđivao i kritizirao, čak ignorirao – jednostavno mu nije bio oslonac ni podrška.

Zato Albert nema povjerenja u druge, nego isključivo vjeruje sebi. S iskustvom postaje sve jači i želi svoju ulogu odigrati savršeno, kako bi ostao zapamćen I dostojan poštovanja svojih sugrađana. On je idealista koji svijet želi učiniti boljim nego što jeste. Voli ljude bez obzira na njihovo porijeklo I boju kože, a to je dokazao i svojim vezama sa ženama koje nisu imale društveni status i koje su podrijetlom iz sasvim drukčijeg svijeta od onog kojem je on pripadao. S Mjesecom u Jarcu nosi melankoliju, a zbog toga je i predan svojim dužnostima i brizi za ekonomiju te za ljude kojima je poput zaštitnika. Njegov Mars nalazi se u području seksualnih odnosa i području upravljanja financijama. Stoga mu je seksualni život vrlo aktivan, ali za ulogu vladara važnije je to što zna kako upravljati financijama, investirati i oploditi’ novac.

Otac mu je uvijek predstavljao autoritet kojeg se plašio i koji je, po njegovu mišljenju, bio vrlo krut i oholo kritičan. Strah od njega vodio ga je u bunt zbog kojeg se nije želio ženiti. Kada je upoznao Charlene, znao je da je to njegova buduća supruga i majka njegove (zakonite) djece. Ona je osoba dostojna njegova povjerenja i poštovanja. U 2022. godini Jupiter u Ribama, znaku u kojem je princ rođen, daje mu priliku da donosi progresivne, humane i pravedne odluke ne samo za svoje sugrađane već i na svjetskom planu. Konjunkcija Plutona s njegovim Marsom u 2022. znak je velikih financijskih promjena, ali i susreta sa smrću (koja u stvari dovede do nekog novog rođenja). Saturnova konjunkcija s točkom zenita u 2022. daje dodatnu odgovornost za obitelj i za Monaco te njegov život mora biti reorganiziran.

