FOTO Iva Šulentić iznenadila odijelom, a Barbara Kolar ostala vjerna glamuru
U HRT-ovim studijima na Prisavlju održava je veliko finale Dore 2026., a kroz napetu večer publiku i natjecatelje vode dva provjerena voditeljska para. Dugogodišnji tandem Barbara Kolar i Duško Ćurlić, zaštitna lica natjecanja, ponovno je udružio snage s Ivom Šulentić i Ivanom Vukušićem, poznatima iz showa The Voice. Dok su oči javnosti usmjerene na šesnaest finalista koji se bore za put na Eurosong, ništa manje pažnje nisu privukle ni modne kombinacije voditeljica, koje su za finalnu večer pripremile potpuno suprotne stilove.
Iva Šulentić napravila je hrabar modni zaokret i, nakon dvije polufinalne večeri u kojima je nosila haljine, za finale odabrala profinjeno bijelo odijelo. Njezin je odabir bio pravo iznenađenje večeri; sako čistih, modernih linija i široke hlače oversized kroja odavali su dojam elegancije i samopouzdanja. Time se odmaknula od očekivanog večernjeg glamura i pokazala moderniji, ali jednako moćan pristup scenskom nastupu.
S druge strane, Barbara Kolar ostala je dosljedna svom prepoznatljivom stilu i ponovno zablistala u punom sjaju. Za veliko finale odabrala je upečatljivu, glamuroznu večernju haljinu koja je savršeno pratila njezinu figuru i istaknula eleganciju po kojoj je poznata. Njezin je styling bio kruna modnog putovanja tijekom cijelog natjecanja, kojim je iz večeri u večer potvrđivala status dive, birajući kreacije koje ostavljaju snažan scenski dojam i odišu hollywoodskim glamurom.