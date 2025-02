Urednik 'Nedjeljom u 2' najavio je temu nove emisije: Konačno nešto pametno

VRLO EMOTIVNO

VIDEO Ovo je slovenski predstavnik na Euroviziji! Pjesmu posvetio teško bolesnoj partnerici

Svestrani umjetnik, glazbenik i komičar Klemen Slakonja srca obožavatelja osvojio je puno prije svoje prijave na slovenski izbor za pjesmu Eurovizije na kojoj će se predstaviti moćnom pjesmom "How Much Much Do We Have Left". Više detalja doznajte u nastavku