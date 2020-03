Urednice i voditeljice emisije K'o žena: Nominaciji smo euforično nazdravljale cijelo jutro

Emisija o ravnopravnosti spolova “K’o žena” od 2014. godine emitira se u eteru Radio Korčule, a uređuju je i vode četiri Korčulanke – dvije novinarke, jedna pravnica i jedna ekonomistica – redom Gordana Šuperak, Dora Mikelić, Vinka Lozica i Katarina Slejko. Na početku je okosnica emisije trebala biti rodna (ne)jednakost i to usmjerena na lokalne žene i njihove probleme, ali s vremenom i sa sve većim interesom slušatelja tematska granica se širila. Tijekom godina emitiranja u svojoj emisiji ugostile su brojne poznate dame, a 2015. godine emisija osvaja nagradu Zlatni mikrofon koju dodjeljuje Hrvatska udruga radijskih nakladnika, i to za najbolje radijsko dostignuće u toj godini. Svaki drugi petak emisija se emitira u 12.15 sati na Radio Korčuli i oni koji nisu u dosegu Radija Korčule neka svakako putem live streama poslušaju ovu emisiju jer teme i gosti uvijek su zanimljivi i aktualni i to je samo jedan od razloga zbog kojih se ova emisija našla među nominiranima za Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine. Autorice emisije otkrile su nam kako se rodila ideja za emisiju o ravnopravnosti spolova, kakve su reakcije slušatelja i koje su emisije izazvala najviše reakcija.

Je li vas iznenadila nominacija za Ružu? Od koga ste saznali za nominaciju i koliko vam nominacija znači?

Iako smo se nadale, nominacija za Ružu ugodno nas je iznenadila jer smo svjesne kvalitete naše emisije. Za nominaciju su nam dojavili prijatelji nakon čega smo euforično nazdravljale cijelo jutro. Budući da smo jedna od rijetkih emisija koja tematizira ravnopravnost spolova, nominacija za ovakvu prestižnu nagradu puno nam znači jer podiže vidljivost problematike kojom se već sedam godina bavimo. Osim toga, svaka nagrada i nominacija je potvrda da smo na pravome putu, izniman je uspjeh malog, lokalnog Radija Korčule naći se u konkurenciji velikih radijskih pogona iz gradskih centara naše države poput Zagreba, Rijeke i Splita.

Kako ste uopće došli na ideju da radite emisiju o ravnopravnosti spolova?

Na početku te 2014. bile smo mlade, pune entuzijazma, taman smo se vratile s fakulteta sa željom da mijenjamo svijet. Tema ravnopravnosti spolova bila nam je bliska svakoj na svoj način što je rezultiralo zajedničkom motivacijom i odlukom o pokretanju emisije. Imale smo sreću da je našu ideju prepoznao mali, ali jako važni, lokalni Radio Korčula gdje i danas uživamo potpunu uredničku slobodu što je veliki dio našeg uspjeha i daljnje motivacije.

Jeste li zadovoljni reakcijama publike i koji su najčešći komentari slušatelja i slušateljica?

Od samog početka emisija izaziva burne reakcije jer obrađujemo teme koje su tabu ne samo u našoj lokalnoj zajednici već i u Hrvatskoj i svijetu. S ponosom možemo istaknuti da je radijski show “K’o žena” jedna od najslušanijih emisija lokalnog radija koja izaziva velike reakcije, kako pozitivnih tako i negativnih konotacija, ostvarujući najvažnije ciljeve radijskih prijenosa poput interakcije sa slušateljstvom, društvene angažiranosti i iznimne slušanosti.

Koja je vaša emisija izazvala najviše reakcija i polemike?

Dva su gostovanja izazvala najviše reakcija, Vedrana Rudan i Aleksandar Stanković. Vedrana je uzbudila duhove lokalnih žena, a pogotovo muškaraca, telefoni nam nisu prestajali zvoniti, dok su Stankovićeve kontroverzne izjave prenijeli gotovo svi portali u Hrvatskoj. Ni mi nećemo tako lako zaboraviti trenutak kad je Stanković u eteru Radija Korčule pjevao “Odu radosti” na njemačkom jeziku.

Kakve planove imate za emisiju, hoćete mijenjati koncept ili ćete zadržati isti smjer?

Iz godine u godinu imamo sve više ideja i sve veću motivaciju s obzirom na položaj i prava žena u Hrvatskoj. Od početka do danas zadržale smo isti koncept, obrađujemo teške, izazovne i zahtjevne teme uz neformalni i iskreni pristup gošćama i namjeravamo nastaviti u tom smjeru.

Kod koga će biti Večernjakova ruža ako je osvojite?

Sve naše nagrade nalaze se u studiju Radija Korčule, rado ćemo napraviti mjesta i za Večernjakovu ružu.

U čijem društvu nam dolazite na dodjelu u zagrebački HNK?

Dolazimo u društvu naših bliskih prijateljica i prijatelja iz Korčule i Zagreba. Jako se veselimo tulumu.