Uoči svadbe stoljeća Jeff Bezos večerao na Hvaru: 'Oni su jako ugodni ljudi'

Približava se vjenčanje američkog milijardera Jeffa Bezosa i novinarke Lauren Sanchez, koje će se krajem mjeseca održati u Italiji. U međuvremenu, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu kao idealno mjesto za provesti posljednje dane prije nego što će izgovoriti sudbonosno 'da' odabrao je upravo hrvatsku obalu. Izvori bliski Večernjem listu otkrili su gdje je trenutno najpoznatiji par proveo jučerašnju večer, a zatim je stigla i ekskluzivna potvrda.

Riječ je o restoranu 'Kod barba Luke' koji se nalazi u Starom Gradu na otoku Hvaru, čiju smo vlasnicu, Katarinu Roić-Skelin, pitali za dojam o budućem bračnom paru: - Gosti su bili zadovojni večerom i oduševljeni Starim Gradom. Ne možemo vam reći što su jeli. Uglavnom, oni su jako ugodni ljudi - podijelila je Katarina i dodala da je osoblje restorana s jednakom posvečenoću poslužilo kako Bezose, tako i ostale goste.

FOTO Pogledajte megajahtu Jeffa Bezosa koja plijeni poglede u Marini Kaštela

Podsjetimo, skupocjena jahta Jeffa Bezosa snimljena je u Marini Kaštela i to samo nekoliko tjedana prije njegovog vjenčanja s Lauren Sanchez. Ovo vjenčanje proglašeno je događajem godine, a zakazano je za 24. lipnja u Veneciji. Već se tjednima govori o ovom događaju, a sada su krenula nagađanja i da su s jahtom Koru došli i Jeff i Lauren. Par nije snimljen, no piše se da se nalaze na krstarenju uoči vjenčanja. To dodatno potvrđuje i činjenica da je pored Koru usidrena i Abeona, Bezosov pomoćni brod. Neki prolaznici oko jahte su primijetili i ljude iz osiguranja koji brane pristup, što je brzo potaknulo šuškanja da je par također na jahti. Krajem svibnja par je bio u Monte Carlu, također na jahti, a cijelu priču dodatno potiče i činjenica da je od Kaštela do Venecije 400 kilometara zračne linije te im nije nikakav problem doći do lokacije vjenčanja.

Inače, glamur koji očekuje više od 200 poznatih uzvanika uključuje trodnevno slavlje, a dio će se odvijati i na njihovoj superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara. Navodno su zaručnici zamolili goste da umjesto poklona uplate donacije u humanitarne svrhe. Glavna ceremonija održat će se na privatnom otoku San Giorgio Maggiore, a ovo su najvažnije informacije kada je u pitanju to vjenčanje. Vjenčanje je na rasporedu između 24. i 26. lipnja, a par je rezervirao pet luksuznih hotela za svoje goste, uključujući Aman Venice i Gritti Palace, a neki apartmani navodno koštaju i do 500.000 dolara po noći. Organizatori vjenčanja su isti tim koji je planirao vjenčanje Georgea i Amal Clooney. Luksuzno slavlje izazvalo je negodovanje među stanovnicima Venecije zbog zabrinutosti oko komercijalizacije grada.

Njihova proslava spremna je postaviti novi standard za ultra-luksuzna vjenčanja. Od trenutka kada je osnivač Amazona zaprosio novinarku nagrađenu Emmyjem zapanjujućim zaručničkim prstenom vrijednim oko 2,3 milijuna eura 2023. godine, jasno je da će ovo biti događaj o kojem će se dugo pričati.